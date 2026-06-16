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김동욱 도봉구청장 당선인, '도봉대전환준비위원회' 출범…"미래 설계 첫걸음"

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  • 김동욱 당선인이 16일 도봉대전환준비위원회를 공식 출범했다
  • 위원회는 5개 분과로 나눠 공약 검토와 실행방안을 마련한다
  • 주요 현안 점검과 정책 발굴로 민선9기 도봉구 미래 비전을 제시한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공약 이행·구정 혁신 본격 활동 돌입

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 민선 9기 도봉구 출범을 앞두고 김동욱 도봉구청장 당선인의 성공적인 구정 운영을 지원하고 공약 실현의 기반을 마련할 도봉대전환준비위원회(도봉구청장직 인수위원회)가 전날 공식 출범했다.

16일 서울 도봉구에 따르면 김동욱 당선인은 기존 인수위원회 명칭 대신, 민선 9기 도봉구가 단순한 행정 인수를 넘어 새로운 도약과 혁신의 출발점이 돼야 한다는 의미를 담아 위원회 명칭을 '도봉대전환준비위원회'로 정했다.

민선 9기 도봉구 인수위원회 현판식. 현판 왼쪽 첫 번째 김동욱 도봉구청장 당선인, 오른쪽 첫 번째 김광수 위원장 [사진=도봉구]

도봉대전환준비위원회는 민선 9기 구정 비전과 핵심 공약을 구체화하고, 안정적인 구정 인수를 지원하기 위해 꾸려졌다. 준비위원회는 위원장 김광수 전 서울시의회 3선 시의원을 비롯해 각 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 총 15명의 위원과 4명의 자문위원으로 구성됐다.

앞으로 준비위원회는 김동욱 당선인의 주요 공약사항을 체계적으로 검토하고 실행 방안을 마련하기 위해 창동경제엔진 분과 등 5개 분과로 운영된다.

창동경제엔진 분과는 창동·상계 신경제중심지 조성, 일자리·지역경제 활성화 전략 수립, 도봉 K-문화예술 거점 조성을 위한 구체적인 실행 방안을 마련하며, 공공부지개발 분과는 지역 내 유휴부지·공공부지의 효율적 활용 방안을 검토한다.

미래교통주거 분과에서는 교통체계 개선·미래형 주거환경 조성 방안을 마련하며, 스마트동행복지 분과에서는 첨단기술을 활용한 복지서비스 혁신, 맞춤형 복지정책 발굴, 육아·교육 정책을 구체화한다. 끝으로 주민주권혁신 분과에서는 주민 참여 확대와 자치 역량 강화를 위한 제도 개선 방안을 모색한다.

준비위원회는 도봉구 주요 현안과 공약사업을 면밀히 검토하고, 실질적인 실행계획을 수립해 민선 9기 구정 운영의 방향을 제시할 예정이며, 활동 결과를 종합해 정책 제언과 구정 운영 방향을 담은 보고서를 작성할 계획이다.

김광수 준비위원장은 "도봉구의 미래 성장동력을 확보하고 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 각 분야 전문가들과 함께 현장 중심의 준비 활동을 펼치겠다"며 "당선인의 공약이 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 

김동욱 도봉구청장 당선인은 "도봉대전환준비위원회는 민선 9기 도봉구의 미래를 설계하는 첫걸음"이라며 "구민과의 약속을 구체적인 정책과 사업으로 실현해 도봉의 대전환을 반드시 이루겠다"고 말했다. 

준비위원회는 이날 분야별 업무보고를 시작으로 본격적인 활동에 들어가며, 지역 내 현안 점검, 공약 검토·정책 발굴 등 민선 9기 출범 준비에 박차를 가할 예정이다.

kh99@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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