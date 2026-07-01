LG이노텍, 대학생과 그린 AI 미래…숏폼 공모전 수상작 선정

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생성형 AI 활용한 창의적 영상 콘텐츠 호평

대상 300만원 등 총 900만원 규모 상금 수여

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG이노텍이 '2026 대학생 유튜브 숏폼 광고 공모전' 시상식을 열고 최종 수상작 6편을 선정했다고 1일 밝혔다.

LG이노텍은 브랜드 인지도 제고와 미래 인재와의 소통 강화를 위해 2021년부터 매년 대학생 대상 광고 공모전을 개최하고 있다. 올해 공모전은 LG이노텍의 미래 성장 분야인 '피지컬 인공지능(AI)'을 주제로 진행됐으며 총 43개 작품이 접수됐다.

서울 강서구 LG이노텍 마곡 본사에서 열린 '2026 대학생 유튜브 숏폼 광고 공모전' 시상식에 참가한 수상자들이 기념 사진을 찍고 있다. [사진=LG이노텍]

심사 결과 대상은 한국외국어대학교 박성현 씨의 '시네마르코' 팀이 출품한 'LG Innotek Physical AI Lab'이 차지했다. 이 작품은 피지컬 AI 실험실을 배경으로 로봇이 스스로 인식·판단·행동하는 과정을 짧은 영상으로 표현해 높은 평가를 받았다.

최종 수상작은 LG이노텍 임직원 온라인 투표 결과를 반영해 선정됐으며, 대상 1팀과 최우수상 1팀, 우수상 4팀이 수상했다. LG이노텍은 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 각 100만원의 상금을 지급할 예정이다.

수상작과 참가자 인터뷰 영상은 추후 LG이노텍 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

syu@newspim.com