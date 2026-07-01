신한금융, 쪽방촌 주민 여름 지원...생필품·보양식 전달

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

811명 대상 생활물품 후원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 폭염에 취약한 쪽방촌 주민들을 위한 여름 지원 활동에 나섰다.

신한금융은 지난 30일 서울 용산구 서울역쪽방상담소에서 진옥동 회장을 비롯한 그룹사 최고경영자들이 참여한 가운데 '건강한 여름나기' 봉사활동을 진행했다고 1일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장과 그룹사 CEO들이 서울역쪽방상담소 '온기창고'에서 봉사활동 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한금융]

이번 활동은 무더위 속 열악한 주거 환경에 놓인 주민들의 생활 여건을 개선하고 건강을 지원하기 위해 마련됐다.

신한금융은 사전에 상담소가 운영하는 '온기창고'에 냉장고를 지원해 식재료 보관 환경을 개선했다. 온기창고는 쪽방촌 주민들을 위한 생활 지원 공간으로, 이번 지원을 통해 여름철 위생 관리가 한층 강화될 것으로 기대된다.

또한 동자동, 남영동, 갈월동 일대 주민 811명을 대상으로 다양한 지원 물품을 전달했다. 즉석식품과 비타민, 음료 등 식료품과 함께 삼계탕 등 보양식, 기능성 의류, 보냉백, 소형 냉방기기 등이 포함됐다.

행사에 참여한 경영진은 후원 물품을 직접 정리하고 일부 가정을 방문해 주민들의 건강과 생활 상황을 살폈다.

진옥동 신한금융 회장은 "이번 나눔이 주민들이 여름을 보다 안전하게 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 실질적인 지원 중심의 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com