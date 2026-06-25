진옥동 신한금융 회장, 우즈베키스탄 투자산업무역부 장관 등 사절단 면담

한국 기업으 우즈베키스탄 진출 및 투자 금융지원 협력 논의

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹 진옥동 회장은 지난 24일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 라지즈 쿠드라토프 우즈베키스탄 투자산업무역부 장관을 포함한 사절단과 면담하고, 양국 간 투자 및 금융 협력 확대 방안에 관해 논의했다고 25일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹(회장 진옥동)은 지난 24일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 라지즈 쿠드라토프 우즈베키스탄 투자산업무역부 장관을 비롯한 사절단과 면담을 갖고 양국 간 투자 및 금융 협력 확대 방안에 대해 논의했다고 25일 밝혔다. [사진=신한금융그룹]2026.06.25 dedanhi@newspim.com

이번 면담은 한국과의 무역과 투자 협력 강화를 위해 방한한 우즈베키스탄 측의 요청으로 이루어졌다. 양측은 ▲한국 기업의 우즈베키스탄 진출 및 투자를 위한 금융 지원 ▲현지 금융시장 발전을 위한 협력 ▲신한은행 우즈베키스탄 법인 설립 추진 등 다양한 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

신한은행은 2009년 우즈베키스탄 타슈켄트에 대표사무소를 설립한 이후 쌓아온 현지 금융시장에 대한 이해와 사업 경험을 바탕으로 법인 설립을 준비하고 있다. 신한금융은 또한 중앙아시아 지역에서 자동차 금융 등 리테일 사업 노하우를 보유한 신한카드와 함께 현지 금융시장에서의 사업 기반을 점진적으로 확대할 예정이다.

신한금융은 지난해 4월 진옥동 회장이 카자흐스탄과 우즈베키스탄의 금융당국을 방문해 금융산업 발전 방향에 대해 의견을 청취했으며, 이후 방한한 잠시드 호자예프 우즈베키스탄 부총리와 면담을 진행한 바 있다. 이번 만남 역시 양국 간 금융 협력을 더욱 구체화하는 계기가 되었다.

진옥동 회장은 "우즈베키스탄은 중앙아시아에서 높은 성장 잠재력과 역동성을 지닌 주요 시장"이라며 "신한금융은 현지 금융시장과 함께 성장하는 장기적인 파트너로서 금융 인프라 발전과 양국 간 경제 협력 확대에 기여할 것"이라고 말했다.

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