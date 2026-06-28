신한금융, 29일부터 책무구조도에 생성형 AI 결합 'SCoRE AI' 구축

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업계 최초, 그룹 내부 통제 한층 고도화

핵심 기술 특허 출원 신청, 임직원 교육도 실시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 오는 29일부터 그룹 공동의 내부통제 플랫폼인 '신한 책무이행관리시스템(SCoRE)'에 생성형 AI를 결합한 'SCoRE AI' 구축을 완료하고 정식으로 운영에 들어간다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 오는 29일부터 그룹 공동의 내부통제 플랫폼인 '신한 책무이행관리시스템(SCoRE)'에 생성형 AI를 결합한 'SCoRE AI' 구축을 완료하고 정식으로 운영에 들어간다고 28일 밝혔다. [사진=신한금융그룹]2026.06.28 dedanhi@newspim.com

신한금융은 24년 9월 업계 최초로 책무구조도를 도입한 신한은행을 시작으로 그룹 차원에서 내부통제 관리 체계를 이미 갖춰왔다. 이번 'SCoRE AI' 구축은 축적된 책무구조도 운영 경험을 바탕으로, 그룹의 내부통제를 한층 더 고도화하기 위해 기획됐다.

'SCoRE AI'는 AI가 여러 소관부서의 점검 활동을 요약하고 분석해, 내부통제 최종 책임자인 임원의 의무 이행을 지원한다.

임원별 책무 항목 점검과 증빙자료 자동 검증, 소관부서 점검 내역 요약·분석을 통해 객관적인 충실도 평가를 제공하며, 금융사고와 법령 개정 등 외부 이슈를 주기적으로 수집해 임원들이 지시사항을 등록하도록 하는 관리 체계를 갖췄다.

둘째, 그룹사들이 공동으로 활용할 수 있도록 다양한 AI 에이전트 확장이 가능하게 인프라가 구축됐다.

그룹 자체 서버에 구축해 보안성과 범용성을 동시에 확보하였으며, 내부 데이터와 외부 데이터를 통합 분석해 최신 규제 환경을 반영하고 대응 방향을 제시하는 시스템을 갖췄다.

신한금융은 이번 사례가 업계 최초로, 핵심 기술의 특허 출원을 이미 신청했다고 전했다. 정식 가동에 맞춰 임직원 교육을 실시하고, 법무법인 태평양과 협약을 맺어 금융 규제 동향 정보를 주기적으로 제공받는 등 시스템 활용도를 지속적으로 높일 계획이다.

진옥동 회장은 "내부통제는 금융회사의 지속 가능성을 좌우하는 핵심 경쟁력"이라며 "신한금융은 책무구조도 운영 경험에 AI 역량을 더해, 더욱 책임 있고 정교한 내부통제 체계를 확립할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com