신한금융, 생성형 AI 활용한 내부통제 시스템 가동

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 29일 생성형 AI 결합 내부통제 시스템 'SCoRE AI'를 정식 가동했다.
- 'SCoRE AI'는 부서 점검을 자동 요약·분석해 임원 책무 이행과 객관적 평가, 외부 이슈 브리핑을 지원한다.
- 신한금융은 그룹 서버에 시스템을 구축하고 특허를 출원했으며 임직원 교육과 법무법인 태평양과의 협약도 진행했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한금융그룹이 생성형 AI를 결합한 내부통제 시스템 'SCoRE AI'를 29일부터 정식 가동한다고 28일 밝혔다.
신한금융은 2024년 9월 신한은행을 시작으로 그룹 차원의 내부통제 관리 체계를 구축해왔다. 이번 시스템은 축적된 운영 경험을 바탕으로 내부통제를 강화하기 위해 기획됐다.
'SCoRE AI'는 각 부서의 점검 활동을 자동으로 요약·분석해 임원의 책무 이행을 지원한다. 임원별 점검 항목 검증, 부서별 점검 내역 분석을 통한 객관적 평가, 금융사고·제재·법령 개정 등 외부 이슈 수집·브리핑 기능을 갖췄다. 임원이 지시사항을 등록하면 자동으로 점검 항목에 반영된다.
시스템은 그룹사가 공동으로 활용할 수 있도록 그룹 자체 서버에 구축됐다. 내부 데이터인 점검 내역·내규와 외부 데이터인 법령·감독당국 공시·뉴스 등을 통합 분석하며, 최신 규제 환경에 맞는 대응 방향을 제시한다.
신한금융은 내부통제 플랫폼에 생성형 AI를 본격 결합한 사례가 업계 최초인 만큼 관련 핵심 기술의 특허 출원을 마쳤다. 정식 가동에 맞춰 임직원 교육을 실시하고 법무법인 태평양과 업무협약을 맺어 금융 규제 동향 정보를 정기적으로 제공받을 예정이다.
romeok@newspim.com