신한금융·기술보증기금·서울대병원, K-바이오 벤처 공동 육성

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹은 29일 국내 바이오 벤처 공동 발굴·육성 계획을 발표했다.
- 세 기관은 샌디에이고에서 글로벌 K-바이오 벤처 지원 업무협약을 체결했다.
- 신한금융은 대규모 바이오 투자 확대와 전용 펀드 추가 조성을 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한금융그룹은 기술보증기금, 서울대학교병원과 손잡고 국내 바이오 벤처기업을 공동으로 발굴·육성하기로 했다고 29일 밝혔다.
세 기관은 26일 미국 샌디에이고에서 '글로벌 K-바이오 벤처기업 공동 발굴 및 육성을 위한 업무협약'을 체결했다.
협약에 따라 신한금융은 투자와 대출을, 기술보증기금은 보증 지원을, 서울대학교병원은 연구개발 인프라와 기술 지원을 각각 담당한다. 세 기관은 기술사업화부터 해외시장 진출까지 벤처기업의 성장 전 주기를 지원하는 협력 플랫폼을 구축할 계획이다.
신한금융은 2018년부터 신한자산운용이 운용하는 신한창업벤처펀드를 통해 바이오 분야에 약 3조원을 투자해왔다. 신한금융 관계자는 "금융·보증·의료 분야의 전문역량을 결집해 유망 바이오 벤처기업의 성장을 뒷받침할 협력 기반을 마련했다"고 말했다.
신한금융은 연내 신한창업벤처펀드 8호 조성과 함께 신한벤처투자가 운용하는 500억원 규모의 바이오 전용 펀드를 추가 조성할 예정이다.
romeok@newspim.com