AI 시대 뜨는 사이버보안…한경협 "국가전략산업 육성"

국내 사이버보안 시장 2030년 18.2조원 전망…연평균 성장률 17.3%

성과 기반 발주·보안 데이터 풀·성장지원 트랙 등 3대 정책과제 제시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) 기술이 국가안보와 직결되면서 사이버보안이 국가 경쟁력과 산업 성장을 좌우하는 핵심 분야로 떠오르고 있다는 분석이 나왔다.

한국경제인협회(한경협)는 1일 김기형 아주대 교수에게 의뢰한 '사이버보안 패러다임 전환과 산업 활성화 방안' 보고서를 통해 사이버보안 산업 육성을 위한 정책 지원 확대가 필요하다고 밝혔다.

보고서는 최근 사이버보안의 개념이 외부 침입을 차단하는 방어 중심에서 공격 이후 시스템을 안정적으로 유지하고 신속히 복구하는 '회복력(Resilience)' 중심으로 변화하고 있다고 진단했다. AI 확산과 디지털 전환 가속화로 보안 위협이 복잡해지면서 단순 방어보다 피해 최소화와 복구 능력이 중요해지고 있다는 설명이다.

한국경제인협회 전경 [사진=뉴스핌DB]

실제 시장 성장세도 가파르다. 보고서에 따르면 국내 사이버보안 시장 규모는 2025년 8조2000억원에서 2030년 18조2000억원으로 확대될 전망이다. 연평균 성장률은 17.3%로 글로벌 시장 성장률(9.1%)의 약 두 배 수준이다.

보고서는 미국과 이스라엘을 대표적인 성공 사례로 제시했다. 미국은 정부가 보안 표준과 정책 방향을 제시하고 민간이 기술 혁신과 시장 확대를 주도하는 구조를 구축했다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 사이버보안 프레임워크(CSF)가 대표적 사례다. 이스라엘 역시 자국형 사이버 방어 체계를 구축하면서 국제표준과의 호환성을 높여 보안 기업의 해외 진출을 지원하고 있다.

한경협은 국내 사이버보안 산업 도약을 위해 ▲성과 기반 공공 발주 체계 도입 ▲보안 데이터 풀 구축 ▲전용 성장지원 트랙 마련 등 3대 정책 과제를 제안했다.

우선 공공 조달 과정에서 인증 여부보다 실제 보안 성능을 평가하는 체계로 전환해 우수 보안기업의 시장 진입을 지원해야 한다고 주장했다. 또한 공공기관과 주요 시설에서 축적되는 보안 데이터를 익명화해 민간 기업이 AI 기반 보안 기술 개발에 활용할 수 있도록 해야 한다고 제언했다. 아울러 유망 보안기업의 글로벌 진출을 위해 정책금융, 세제 지원, 수출 연계 프로그램을 확대하고 전략적 투자와 인수합병(M&A)을 촉진할 필요가 있다고 강조했다.

권혁민 한경협 성장전략실장은 "AI 발전이 생산성 향상을 넘어 수출통제와 국가안보 이슈로 확대되고 있다"며 "사이버보안은 산업 안정성과 국가 경쟁력을 동시에 뒷받침하는 전략 산업인 만큼 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정책 지원이 필요하다"고 말했다.

syu@newspim.com