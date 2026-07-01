티머니모빌리티·서울택시운송사업조합 '자율주행 시대' 대비 전략적 협력

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자율주행택시 상용화 대비 공동 협력 체계 구축

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 티머니모빌리티와 서울택시운송사업조합이 '자율주행 택시 시대'를 대비한 전략적 협력에 나선다.

㈜티머니모빌리티는 서울택시운송사업조합과 '자율주행택시 및 통합플랫폼 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 1일 밝혔다. 이를 통해 자율주행 시대 택시 사업자의 경쟁력 강화는 물론 사업적 권리 확보와 안정적 수익구조 마련을 위한 운영 프로세스·시스템 구축을 위한 중요한 초석이 될 것으로 기대된다.

㈜티머니모빌리티는 지난달 30일 서울택시운송사업조합과 '자율주행택시 및 통합플랫폼 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 맺었다. [사진=티머니]

이번 협약은 자율주행 기술 발전에 따른 택시 산업 환경 변화에 선제적으로 대응하고, 안전하고 효율적인 미래형 택시 서비스 모델을 구축하기 위해 추진됐다. 양사는 자율주행 택시 상용화 과정에서 필요한 기술과 운영 노하우를 공유하고, 시민 중심의 공공 모빌리티 서비스 구현을 위해 긴밀히 협력할 계획이다.

주요 협력 내용은 ▲자율주행 운영·안전성 향상을 위한 기술 협력 ▲자율주행택시 서비스 운영을 위한 데이터 연계·활용 ▲교통약자 등 이동 사각지대 해소를 위한 공동 연구·실증사업 추진 ▲공공 안전 확보를 위한 위험관리 체계 구축 ▲기타 양 기관이 필요하다고 인정하는 협력사업 추진 등이다.

서울택시운송사업조합은 오랜 기간 축적된 현장 경험과 운영 노하우를 바탕으로 자율주행 택시 도입 과정에서 필요한 제도 개선과 현장 적용에 적극 나선다. 티머니모빌리티는 교통 플랫폼 운영 경험과 데이터 기반 기술 역량을 활용해 자율주행 서비스의 안전성과 운영 효율성을 높이는 데 힘을 보탠다.

양사는 자율주행 서비스가 단순한 기술 혁신을 넘어 시민의 이동권과 교통복지 향상에 기여하는 공공 서비스라는 점에 공감하고, 교통약자와 이동 취약계층을 위한 서비스 모델 발굴에도 협력할 방침이다.

김동완 서울택시운송사업조합 이사장은 "자율주행 기술의 발전은 택시 산업에도 새로운 변화와 기회를 가져올 것"이라며 "현장 경험과 운영 노하우를 바탕으로 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 자율주행택시 운영과 서비스 환경 조성에 주도적으로 나서겠다"고 말했다.

조동욱 ㈜티머니모빌리티 대표는 "이번 협약은 자율주행택시 상용화를 대비한 중요한 출발점"이라며 "티머니모빌리티가 보유한 플랫폼 운영 경험과 교통 데이터를 기반으로 안전성과 서비스 품질을 높여 미래 모빌리티 생태계 조성에 기여하겠다"고 강조했다.

티머니모빌리티는 ▲티머니GO 택시 서비스 고도화 ▲택시 기사 전용 플랫폼 '택시투데이' 운영 ▲지자체·운수업계와의 협력 확대 등을 통해 미래 모빌리티 환경 변화에 대응하며 업계와 동반 성장하고 있다.

kh99@newspim.com