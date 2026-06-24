티머니, 재활용 플라스틱 활용 '베이직 블랙 스트라이프 친환경 카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 티머니가 24일 베이직 블랙 스트라이프 친환경 티머니카드를 출시했다.
- 새 카드는 매트 블랙과 스트라이프 패턴의 미니멀 디자인을 적용했다.
- 재활용 RPVC 소재를 사용한 업사이클링 카드로 세븐일레븐에서 4000원에 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = ㈜티머니는 친환경 소재를 적용한 '베이직 블랙 스트라이프 친환경 티머니카드'를 출시한다고 24일 밝혔다.
이번에 선보이는 '베이직 블랙 스트라이프 친환경 티머니카드'는 매트한 블랙 컬러에 은은한 스트라이프 패턴을 더한 미니멀한 디자인이 특징이다. 불필요한 요소를 덜어내고 깊이감 있는 블랙 톤과 절제된 패턴을 적용해 세련되면서도 고급스러운 분위기를 구현했다.
이 카드는 디자인뿐 아니라 친환경 가치도 담았다. RPVC(Recycled PVC) 소재를 활용, 재활용 플라스틱을 일부 사용한 업사이클링 카드다. 매일 사용하는 교통카드에 재활용 소재를 적용해 소비자가 일상 속에서 친환경 가치를 자연스럽게 실천할 수 있다. 세븐일레븐에서 만나볼 수 있으며, 권장 소비자가격은 4000원이다.
안준철 ㈜티머니 카드사업팀장은 "베이직 블랙 스트라이프 친환경 티머니카드는 미니멀한 디자인을 선호하는 고객 취향에 맞춰, 매트 블랙의 세련된 감성과 친환경 소재의 가치를 함께 담아낸 카드"라며 "앞으로도 지속 가능한 가치를 담은 상품 라인업을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com