티머니모빌리티, 춘천 택시 활성화 나선다

AI 핵심 요약beta
- 티머니모빌리티가 춘천 택시 활성화를 위해 할인쿠폰 제공과 중국 디디추싱 연계 서비스를 시작했다.
- 중국 관광객은 디디 앱에서 별도 설치 없이 춘천 택시를 호출할 수 있게 됐다.
- 티머니GO 온다택시와 지역콜 통합 운영으로 기사 부담을 줄이고 이용 편의를 높이는 모델로 주목받고 있다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티머니모빌리티가 춘천 지역 택시 활성화를 위해 할인쿠폰과 중국 차량 호출 앱 연계 서비스를 운영 중이다.
회사는 춘천 택시 이용객을 대상으로 1000원 할인 쿠폰을 지속 제공하고 있다. 최근에는 중국 최대 차량 호출 플랫폼 디디추싱(DiDi Chuxing)과의 연계 서비스를 시작했다. 중국 관광객은 디디 앱에서 별도 설치나 인증 절차 없이 춘천 지역 택시를 호출할 수 있다.
2023년 10월 춘천 스마일콜과 통합해 출범한 춘천 통합콜은 지역 점유율 1위 대표콜로 자리 잡았다. 누적 회원 1400만의 모빌리티 앱 '티머니GO 온다택시'의 운영 노하우와 마케팅, 지역콜과의 협력을 바탕으로 기사 부담을 낮추고 이용 편의를 높이는 모델로 주목받고 있다.
춘천은 남이섬, 강촌, 레고랜드 등 관광자원을 중심으로 외국인 관광객이 꾸준히 증가하는 지역이다.
조동욱 티머니모빌리티 대표는 "할인 프로모션과 글로벌 플랫폼 연계를 통해 춘천 지역 택시 이용 활성화와 기사 수익 증대에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
yuniya@newspim.com