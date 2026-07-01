SKC, '2026 지속가능경영보고서' 발간...ESG 이슈 고도화

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SKC(대표이사 김종우)는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동과 성과를 담은 '2026년 지속가능경영보고서'를 홈페이지에 공개했다고 1일 밝혔다.

SKC는 올해 발간한 보고서에 회사의 주요 ESG 이슈를 식별하기 위한 고도화된 이중 중대성평가 체계를 반영했다. 특히 사외이사를 포함해 내·외부 이해관계자의 참여를 확대해 ESG 이슈의 환경·사회·재무적 영향을 심층 분석했다.

이를 통해 △기후변화 대응 △산업안전보건 강화 △폐기물 및 오염물질 저감을 3대 핵심 이슈를 도출했다.

SKC 지속가능경영보고서 [사진=SKC]

아울러 전사 ESG 데이터 관리 강화의 일환으로 반도체 테스트 솔루션 투자사 ISC의 환경·사회 데이터 공시 범위를 대폭 확대했다. 특히 기후 변화에 따른 물리적 리스크 분석을 실시하고 이를 통해 기후 위기가 각 사업장에 미칠 잠재적 재무 영향을 사전에 식별하는 등 전사 차원의 체계적인 위기관리 역량을 끌어올렸다.

SKC 관계자는 "올해 보고서는 전사 차원의 ESG 데이터 관리와 진단체계를 한층 고도화해 투명성과 신뢰도를 높이는 데 주력했다"라며 "ESG를 단순한 선언이 아닌 경영 시스템으로 철저히 내재화하고, 명확한 목표와 책임 있는 실행을 통해 실질적인 변화를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com