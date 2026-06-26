SKC, AI 전담 조직 출범..."전사적 AI 전환 가속화"

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CEO 직속 전담 조직 'AI 프런티어(Frontier) TF' 신설

AI 활용 환경 조성…기업용 생성형 AI 솔루션 도입 검토

임원부터 사원까지 직급별 맞춤형 AI 교육 진행

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SKC(대표이사 김종우)가 인공지능 전환(AX) 추진을 위한 전담 조직을 출범하고, 전사적인 AI 활용 체계 구축에 나선다고 26일 밝혔다.

먼저, SKC는 CEO 직속으로 올해 초 전사 AX를 총괄하는 전담 조직인 'AI 프런티어(Frontier) 태스크포스(TF)'를 신설했다. 지난달 공식 출범한 이 TF는 SKC를 포함해 SK넥실리스, SK피아이씨글로벌, ISC, 앱솔릭스, SK리비오 등 SKC 투자사 구성원들도 포함됐다.

'AI 프런티어 TF'는 업무와 연계된 AX 추진 과제를 발굴하고 고도화하는 역할을 수행하며, 외부 전문가들과 협업해 실질적인 AI 도입을 주도한다. 특히 구성원들이 AI 도입 과정에서 겪는 애로사항을 해소하기 위해 명확한 AI 활용 가이드라인도 제정할 계획이다.

전담 조직 운영과 함께 SKC는 AI 활용을 위한 환경 조성에도 나선다. 기존에 사용 중인 사내 업무 특화 에이전트, 에이닷비즈(A.Biz) 외에 기업용 챗지피티(Gpt) 등 생성형 AI 솔루션 도입을 검토해 구성원들이 업무에 AI를 활용할 수 있는 인프라를 구축할 예정이다.

구성원 대상 AI 교육도 강화한다. SKC는 지난해부터 이어온 AI 활용 교육을 올해는 임원과 팀장 대상 맞춤형 'AI리더십' 과정으로 확대한다. 아울러 구성원들이 실제 업무에서 AX 과제를 직접 발굴하고 수행하는 실천 학습 기회를 부여해 사내 AI 전문가도 육성할 방침이다.

SKC 관계자는 "이미 AI는 산업 전반의 패러다임을 바꾸고 있는 거스를 수 없는 흐름으로, 기업의 미래 경쟁력을 결정하는 핵심 기준이 되었다"며 "전담 조직 운영과 AI 활용 환경 조성, 구성원 역량 강화를 통해 전사적인 AX를 가속화하고 실질적인 성과 창출로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com