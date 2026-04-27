SKC, 1Q 영업손실 287억원...적자폭 축소

AI 핵심 요약beta
- SKC가 27일 1분기 매출 4966억원 영업손실 287억원 공시했다.
- 이차전지 소재 매출 1569억원 크게 성장하고 반도체 소재 영업이익률 34.5% 경신했다.
- 화학 사업 매출 2708억원 영업이익 96억원 흑자 전환 성공했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SKC(대표이사 김종우)는 올해 1분기 매출액 4966억원, 영업손실 287억원을 기록했다고 27일 공시했다. 영업손실은 전 분기 대비 적자 폭을 줄였다.
사업 부문별 살펴보면, 이차전지 소재 사업은 매출 1569억원을 기록하며 전 분기 및 전년 동기 대비 큰 폭의 외형 성장을 이뤘다.
반도체 소재 사업은 매출 683억원, 영업이익 236억원을 기록하며 견조한 성장세를 이어갔다. 수익성 중심의 사업구조 개선이 가속화되며 영업이익률 34.5%를 달성, 분기 기준 최대 영업이익을 경신했다.
화학 사업은 시장의 예상을 상회하는 '깜짝 흑자'를 기록했다. 매출 2,708억 원, 영업이익 96억원을 거두며 전 분기 대비 흑자 전환에 성공했다. 중동 지역의 지정학적 이슈로 인한 수급 불안의 반사효과와 함께 고부가 PG(프로필렌글리콜) 판매 확대로 수익성이 빠르게 회복됐다.
SKC 관계자는 "1분기 EBITDA 흑자 달성은 주력 사업들의 본원적 경쟁력 회복을 확인한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 현금 창출 및 수익성 중심의 사업 운영 기조 아래 점진적 실적개선을 전망한다"고 말했다.
tack@newspim.com