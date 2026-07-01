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李대통령, 15일부터 2차 부처 업무보고…200명 국민참관단 참여

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  • 이재명 대통령이 15일부터 21일까지 2차 부처 업무보고를 9회 주재한다.
  • 국민참관단 200명과 함께 민생체감 정책·개혁과제 추진 상황을 점검한다.
  • 업무보고는 국민참여형 방식으로 진행되며 KTV로 생중계된다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국조실·140개 공공기관 대상 9회 진행…개혁·민생과제 점검

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 15일부터 21일까지 총 9회에 걸쳐 2차 부처 업무보고를 주재한다.

이번 업무보고는 지난해 연말 실시했던 부처 업무보고 당시 각 부처가 보고한 내용들이 제대로 이행되고 있는지 점검하는 자리다. 

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.16 photo@newspim.com3

청와대는 "국민 삶의 실질적 변화를 주고자 추진되고 있는 민생체감 정책들의 성과와 향후 계획을 국민께 상세히 알릴 것"이라고 설명했다.

2차 업무보고 대상은 국무조정실을 비롯해 19부 6처 18청 7위원회, 국민체감형 민생사업을 추진하는 140개 공공기관이다. 구조개혁을 포함한 개혁과제, 지방주도 성장 과제, 국가 정상화 과제들에 대한 추진 상황도 상세히 다룬다.

특히 200명 규모의 국민참관단도 함께한다.

청와대는 "이 대통령과 함께 주권자인 국민이 직접 업무보고를 받고 궁금한 점을 묻는 국민참여형 업무보고 방식이 새롭게 도입됐다"며 "정책 수요자의 눈에서 행정에 임하는 국민주권정부의 철학을 충실히 구현할 계획"이라고 전했다.

국민참관단은 1일부터 6일 낮 12시까지 이 대통령의 사회관계망네트워크(SNS)인 페이스북·유튜브·엑스·인스타그램을 통해 모집한다. 선정된 참관단에게는 시간과 장소 안내와 참석 여부 확인 전화가 전달될 예정이다.

업무보고는 국민의례와 대통령 모두발언 후 부·처·청 기관장들의 보고 순서로 진행된다. 이후 자유 토의에 이어 국민참관단의 질의와 제안을 받는다. 업무보고의 전 과정은 KTV로 생중계된다.

이재명 대통령이 행정안전부와 경찰청, 소방청, 인사혁신처 업무보고를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 이날 페이스북에 "2차 업무보고는 일방적으로 성과를 발표하는 것이 아닌, 국민 여러분과 함께 정책의 성과를 확인하고 앞으로의 국정 방향을 논의하는 자리"라며 "정책이 국민의 삶 속에서 어떻게 구현되고 있는지 직접 살피고, 나아가 더 나은 내일을 위한 지혜를 한 데 모을 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

이어 "정부가 하는 모든 일은 결국 국민의 더 나은 삶을 위함"이라며 "국민의 목소리를 기준으로 삼고, 함께 답을 찾아겠다"고 강조했다. 또한 "지난 시간에 대한 성과와 과제를 바탕으로 앞으로 대한민국이 나아갈 미래의 이정표를 더욱 단단히 세워가겠다"고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com

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동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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