李대통령, 15일부터 2차 부처 업무보고…200명 국민참관단 참여

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국조실·140개 공공기관 대상 9회 진행…개혁·민생과제 점검

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 15일부터 21일까지 총 9회에 걸쳐 2차 부처 업무보고를 주재한다.

이번 업무보고는 지난해 연말 실시했던 부처 업무보고 당시 각 부처가 보고한 내용들이 제대로 이행되고 있는지 점검하는 자리다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2025.12.16 photo@newspim.com3

청와대는 "국민 삶의 실질적 변화를 주고자 추진되고 있는 민생체감 정책들의 성과와 향후 계획을 국민께 상세히 알릴 것"이라고 설명했다.

2차 업무보고 대상은 국무조정실을 비롯해 19부 6처 18청 7위원회, 국민체감형 민생사업을 추진하는 140개 공공기관이다. 구조개혁을 포함한 개혁과제, 지방주도 성장 과제, 국가 정상화 과제들에 대한 추진 상황도 상세히 다룬다.

특히 200명 규모의 국민참관단도 함께한다.

청와대는 "이 대통령과 함께 주권자인 국민이 직접 업무보고를 받고 궁금한 점을 묻는 국민참여형 업무보고 방식이 새롭게 도입됐다"며 "정책 수요자의 눈에서 행정에 임하는 국민주권정부의 철학을 충실히 구현할 계획"이라고 전했다.

국민참관단은 1일부터 6일 낮 12시까지 이 대통령의 사회관계망네트워크(SNS)인 페이스북·유튜브·엑스·인스타그램을 통해 모집한다. 선정된 참관단에게는 시간과 장소 안내와 참석 여부 확인 전화가 전달될 예정이다.

업무보고는 국민의례와 대통령 모두발언 후 부·처·청 기관장들의 보고 순서로 진행된다. 이후 자유 토의에 이어 국민참관단의 질의와 제안을 받는다. 업무보고의 전 과정은 KTV로 생중계된다.

이재명 대통령이 행정안전부와 경찰청, 소방청, 인사혁신처 업무보고를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 이날 페이스북에 "2차 업무보고는 일방적으로 성과를 발표하는 것이 아닌, 국민 여러분과 함께 정책의 성과를 확인하고 앞으로의 국정 방향을 논의하는 자리"라며 "정책이 국민의 삶 속에서 어떻게 구현되고 있는지 직접 살피고, 나아가 더 나은 내일을 위한 지혜를 한 데 모을 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

이어 "정부가 하는 모든 일은 결국 국민의 더 나은 삶을 위함"이라며 "국민의 목소리를 기준으로 삼고, 함께 답을 찾아겠다"고 강조했다. 또한 "지난 시간에 대한 성과와 과제를 바탕으로 앞으로 대한민국이 나아갈 미래의 이정표를 더욱 단단히 세워가겠다"고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com