삼진제약, 국가 필수의약품 '삼진로라제팜주' 출시

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수술 전 진정·소아경련 등에 사용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 국가 필수의약품이자 퇴장방지의약품인 '삼진로라제팜주'를 7월 1일 출시하고 공급을 시작한다고 밝혔다.

삼진로라제팜주는 수술 전 진정과 소아경련, 뇌전증 지속상태 등에 사용하는 신경안정제로, 기존 의료 현장에서 사용돼 온 '아티반주'(성분명 로라제팜)와 동일한 성분과 제형의 의약품이다.

삼진로라제팜주 [사진=삼진제약]

삼진제약은 제품의 안정적인 공급을 위해 보건복지부와 식품의약품안전처, 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단 등 관계기관과 협의를 거쳐 제조원 변경 허가를 획득하고 자체 생산·공급 체계를 구축했다고 설명했다.

회사는 그동안 국가 필수의약품과 퇴장방지의약품의 생산 및 공급을 이어왔다. 주요 품목으로는 뇌전증 지속상태 응급환자 치료에 사용하는 '삼진디아제팜'과 동맥류성 지주막하출혈 치료제 '삼진니모디핀', 항생제 '티라목스', '제이틴', '훌그램', '하노마이신' 등이 있다.

김상진 삼진제약 사장은 "필수의약품이 환자 치료에 차질 없이 공급되도록 하는 것은 제약기업의 중요한 책무"라며 "앞으로도 관계 당국과 협력해 의료 현장에서 필요한 의약품을 안정적으로 공급하고 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com