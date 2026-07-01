그린광학, 이스라엘 방산기업에 47억원 공급

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2026년 9월~2027년 4월 ZnS 소재 제품 순차 납품

계약 규모 지난해 매출액 대비 11.37%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 정밀 광학 전문기업 그린광학은 이스라엘 소재 글로벌 방산 솔루션 기업과 약 47억원 규모의 광학 소재·부품 공급계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약은 기존 납품 성과를 기반으로 확보한 추가 수주다. 계약 규모는 지난해 매출액 대비 11.37%에 해당한다. 공급기간은 2026년 9월부터 2027년 4월까지다.

그린광학은 계약에 따라 ZnS(황화아연) 소재 제품을 순차적으로 공급할 예정이다. 계약 상대방은 우주, 항공, 방산 분야에서 글로벌 사업을 전개하는 이스라엘 방산 솔루션 기업이다.

그린광학 로고. [사진=그린광학]

그린광학은 해당 고객사에 ZnS 소재 제품을 지속적으로 공급해왔다. 이번 계약은 기존 공급 이력에 이어 체결된 연속 수주다.

ZnS 소재 제품은 외부 환경으로부터 내부 광학계를 보호하면서 적외선 등 광학 신호의 투과 성능을 유지해야 하는 광학 부품이다. 방산·우주항공 분야에서는 내구성, 투과 성능, 표면 정밀도, 가공 품질 등이 요구된다.

그린광학은 방산용 광학 소재·부품 분야에서 소재 가공과 정밀 코팅 기술을 기반으로 제품을 공급해왔다. ZnS와 같은 특수 광학 소재는 소재 물성에 대한 이해와 공정 제어 역량이 제품 성능에 영향을 미친다.

그린광학 관계자는 "고정밀 광학 설계부터 가공, 코팅, 조립까지 이어지는 일괄 대응 역량을 기반으로 방산·우주항공 등 첨단산업 분야에서 광학 부품과 모듈 공급 경험을 쌓아왔다"며 "이번 추가 수주를 계기로 해외 방산 고객사와의 협력 기반을 넓히고 정밀 유도무기와 전자광학 체계 등 방산 시장 내 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com