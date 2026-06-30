내년 최저임금 2차 수정안 노사 격차 1630원 → 1540원

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30일 최저임금위 10차 전원회의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노동계와 경영계가 내년도 최저임금으로 낸 2차 수정안 격차가 기존 1630원에서 1540원으로 90원 줄었다.

최저임금위원회는 30일 정부세종청사에서 제10차 전원회의를 열고 내년도 최저임금 수준 논의를 이어갔다.

노동계는 2차 수정안으로 1만1900원을 제시했다. 최초요구액 1만2000원보다 100원 내렸고, 올해보다 15.3% 인상한 수준이다.

경영계는 최초 요구액인 1만320원보다 40원 올린 1만360원을 제시했다. 이는 올해보다 0.4% 올라간 수준으로, 경영계는 당초 올해와 동일한 1만320원을 최초 요구액으로 제시했다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최저임금위원회 위원들이 30일 정부세종청사에서 열린 제10차 전원회의에 참석해 앉아 있다. 2026.06.30 sheep@newspim.com

앞서 최저임금위원회는 이날 오후 3시 10차 전원회의를 열고 1차 수정안을 받았다.

노동계는 1차 수정안으로 1만1970원을, 경영계는 1만340원을 낸 바 있다.

노사 간 격차는 1630원에서 1540원으로 좁아졌다.

노동계와 경영계는 수정안을 반복 제출하면서 입장 차를 줄여나가면서 최저임금을 결정한다.

지난해는 10차 수정안까지 제출하면서 마라톤 협상을 벌여 200원까지 격차를 줄였다.

노사가 최종적으로 접점을 찾지 못하면 공익위원의 중재안을 표결에 부치는 방식으로 최저임금이 결정된다.

최저임금위원회는 내년도 최저임금 수준 논의를 위한 법정 심의기한을 넘겼지만, 남은 행정절차 등을 고려하면 다음 달 중순까지는 최저임금을 정해야 한다.

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