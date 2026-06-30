내년 최저임금 1차 수정안 공개…"1만1970원" vs "1만340원"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노사 격차 1680원에서 1630원으로 소폭 줄어

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노동계가 내년도 최저임금으로 1만1970원을 새로 제시했다. 올해보다 16% 인상된 수준이다.

경영계는 올해보다 0.2% 인상한 1만340원을 제안하면서 노사 요구안 격차는 기존 1680원에서 1630원으로 소폭 줄었다.

최저임금위원회는 30일 내년도 최저임금 수준 논의를 위한 제10차 전원회의를 열었다.

이날 회의에서 근로자위원 측은 1만1970원을 1차 수정안으로 제시했다. 앞서 제시한 최초요구액(1만2000원)보다 30원 내린 것으로, 올해와 비교하면 16% 늘었다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 30일 정부세종청사에서 열린 제10차 전원회의 회의장 내 모니터에 '최저임금위원회 제10차 전원회의'라는 문구가 적혀 있다. 2026.06.30 sheep@newspim.com

사용자위원 측은 올해와 같은 1만320원을 내년 최저임금으로 주장하다가, 이번 1차 수정안으로 1만340원을 냈다. 올해보다 0.2% 오른 수준이다.

노사 요구안 간 격차는 기존 1680원에서 1630원으로 50원 줄었다.

노동계와 경영계는 이처럼 수정안을 반복 제출하면서 입장 차를 줄여나가면서 최저임금을 결정한다.

지난해는 10차 수정안까지 제출하면서 마라톤 협상을 벌여 200원까지 격차를 줄였다.

노사가 최종적으로 접점을 찾지 못하면 공익위원의 중재안을 표결에 부치는 방식으로 최저임금이 결정된다.

최저임금위원회는 내년도 최저임금 수준 논의를 위한 법정 심의기한을 넘겼지만, 남은 행정절차 등을 고려하면 다음 달 중순까지는 최저임금을 정해야 한다.

sheep@newspim.com