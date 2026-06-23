"1만2000원" vs "1만320원"…최저임금 최초요구액 제시

AI 핵심 요약beta
- 최저임금위원회는 23일 8차 전원회의에서 내년 최저임금 최초 요구안을 논의했다
- 근로자 위원은 시급 1만2000원으로 16.3% 인상을 요구했다
- 사용자 위원은 시급 1만320원 동결을 주장해 노사 간 격차가 1680원으로 벌어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년 최저임금을 정하기 위한 본격적인 인상 수준 논의가 시작됐다. 노동계는 시간급 1만2000원으로 올해보다 16.3% 인상할 것을 요구했다.
경영계는 올해와 같은 1만320원을 제시하면서 노사 최초 요구액 간 차이는 1680원으로 나타났다.
최저임금위원회는 23일 정부세종청사에서 열린 8차 전원회의를 열었다. 이날 회의에서 노사는 내년 최저임금 최초요구안을 공개했다.
근로자 위원은 시간당 1만2000원을 최초 요구안으로 제시했다. 올해 최저임금(1만320원)보다 16.3% 올린 수준으로, 지난 15일 기자회견을 통해 공개한 금액과 동일했다.
사용자 위원은 내년 최저임금을 올해와 동일한 1만320원으로 정할 것을 요구했다.
최초 요구액 간 간극은 1680원으로 나타났다.
최근 5년간 시간당 최저임금과 전년 대비 인상률은 2022년 9160원(5.05%), 2023년 9620원(5.0%), 2024년 9860원(2.5%), 2025년 1만30원(1.7%), 2026년 1만320원(2.9%)이다.
sheep@newspim.com