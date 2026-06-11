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[종합] 도급 노동자 최저임금 적용 무산…최저임금위 투표서 '부결'

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  • 최저임금위원회가 11일 도급제 노동자 대상 최저임금 별도 적용안을 표결했으나 부결했다.
  • 노동계는 특고·플랫폼 노동자의 종속성이 높다며 최저임금 적용 필요성을 주장했으나, 사용자측은 노동부 연구의 객관성을 문제 삼았다.
  • 위원회는 15일 6차 회의에서 업종별 최저임금 구분 적용 논의를 본격 개시할 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11일 세종청사서 최저임금위 5차 전원회의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 배달라이더와 택배기사 등 특수고용·프리랜서·플랫폼 노동자 대상 최저임금제 도입이 무산됐다.

최저임금위원회는 11일 정부세종청사에서 제5차 전원회의를 열고 내년부터 도급제 근로자에게 최저임금을 별도 적용하는 방안을 투표했다.

투표 결과는 찬성 11명, 반대 15명, 무효 1명으로 최종 부결됐다. 이날 회의에는 재적의원 27명 중 근로자위원 9명, 사용자위원 9명, 공익위원 9명 전원이 참석했다.

최저임금위는 지난 4일 열린 3차 회의부터 도급제 노동자 대상 최저임금 적용 여부를 논의해 왔다.

최저임금위원회 제5차 전원회의는 11일 정부세종청사에서 열렸다. 사진은 2027년 적용 최저임금의 도급제 근로자 별도 적용 여부 표결 결과. [사진=민주노총 공공운수노조]

도급제 노동자는 배달기사, 학습지 교사, 가정방문 설치기사 등 계약에 따라 일의 성과·물량에 맞춰 보수를 받는 노동자를 말한다. 특수고용(특고)·플랫폼 노동자는 대표적인 도급제 노동자다.

도급제 노동자의 최저임금 적용은 노동계가 오랫동안 필요성을 주장한 안건이었으나, 제대로 다뤄지지 않았다. 해당 안건은 지난해 최저임금위가 고용노동부에 '도급제 노동자에 대한 최저임금의 실질적 적용방안' 연구를 진행할 것을 요청하면서 올해부터 본격적인 논의 대상으로 떠올랐다.

노동부 연구는 법적으로 노동자성을 인정받은 전례가 있거나 사회보험 가입 대상 등을 근거로 노동자성이 높다고 판단되는 ▲배달·택배 ▲대리운전기사 ▲가정방문 노동자 ▲돌봄·가사서비스 종사자 ▲방과후 강사 ▲방문학습지 교사 6개 직종 노동자를 도급제 최저임금 논의 대상으로 봤다.

앞서 김영훈 노동부 장관도 내년 최저임금을 정하는 올해 최저임금위원회 심의를 요청하면서 도급제 노동자의 최저임금 적용 여부에 대해서도 논의해 달라고 요청한 바 있다.

이날 모두발언에서 노동계는 정부 연구 결과를 언급하면서 도급제 노동자에게 최저임금을 적용할 수 있다고 주장했다.

류기섭 한국노총 사무총장은 "도급제 노동자들 중 법률상 노동자성을 인정받은 사례가 있거나, 고용·산재의 사회보험에 가입된 직종 등의 특고·플랫폼 노동자들은 노동자성의 정도 차이가 있을 뿐, 사용 종속성·경제적 종속성이 매우 높은 직종"이라고 강조했다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최저임금위원회 위원들이 11일 오후 정부세종청사에서 열린 5차 전원회의에서 이미선 민주노총 부위원장의 모두발언을 듣고 있다. 2026.06.11 sheep@newspim.com

이미선 민주노총 부위원장은 "40년 만에 처음으로 노동부 장관의 도급제 근로자 최저임금 별도 결정 여부 심의 요청이 있었고, 노동부의 실태조사까지 나왔지만 노·사·공 논의는 다시 '근로기준법상 노동자가 아니다'라는 이유로 원점으로 되돌아가고 있지 않은지 우려가 깊다"고 우려했다.

경영계는 노동부 조사의 객관성을 문제삼고, 최저임금위가 이제 업종별 최저임금 구분 적용 논의를 시작해야 한다는 입장을 밝혔다.

류기정 경총 전무는 "용역 결과는 그간 노동계가 계속 주장하던 특수형태 근로종사자 중심"이라며 "연구 수행 주체라든가 자료 조사 방법 측면에서 객관성의 한계도 분명하다. 노사 간 주장이 첨예하게 대립하는 문제를 대표적인 친노동계 연구기관이, 그리고 이해 당사자인 양대 노총이 자료를 수거하여 수행한 용역은 정부 용역으로서의 객관성과 신뢰성을 잃었다는 생각한다"고 비판했다.

산업 분야별로 다른 최저임금을 책정해야 한다는 업종별 최저임금 구분 적용은 경영계가 오랫동안 주장한 안건이다.

양옥석 중소기업중앙회 인력정책본부장은 "근로자들은 최저임금을 통해 소득의 하한선을 법으로 보장받고 있다. 편의점주나 식당, 미용실 등을 운영하는 소상공인들은 밤낮없이 주휴일도 없이 일하면서 최저임금 미만의 소득으로 생활하면서 늘어나는 빚더미에 신용 불량자로 전락될까 위기에 처해 있다"며 "도급제 별도 적용에 앞서 선행돼야 할 것은 최저임금의 업종별 구분 적용"이라고 했다.

6차 전원회의는 오는 15일 오후 3시 정부세종청사에서 열린다. 6차 회의에서는 업종별 최저임금 구분 적용에 대한 논의가 개시될 전망이다. 

sheep@newspim.com

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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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