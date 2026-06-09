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2026.06.09 (화)
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배달라이더 최저임금 논의에 노사 충돌…"최저 수준 보장" vs "법적 근거 미흡"

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  • 최저임금위원회가 9일 도급제·플랫폼 노동자 최저임금 적용 여부를 놓고 4차 전원회의를 열었다
  • 경영계는 특수고용·도급 계약은 근로자가 아니어서 최저임금 대상이 아니며 적용 시 골목상권·소상공인에 혼란을 초래한다고 주장했다
  • 노동계는 최저임금법 특례와 국내외 사례를 근거로 도급제 노동자도 현행법 안에서 최저임금 보호가 가능하다며 적용을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9일 세종청사서 최저임금위 4차 전원회의 개최
경영계 "특고, 법률상 근로자 아냐…최저임금 적용 불가"
노동계 "최저임금법상 도급제 특례 규정이 충분한 근거"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 배달라이더와 택배기사 등 특수고용·프리랜서·플랫폼 노동자의 최저임금 적용 여부를 둘러싸고 노동계와 경영계가 충돌했다. 경영계는 특수고용종사자가 근로기준법상 근로자에 해당하지 않아 최저임금 적용 대상이 아니라는 기존 주장을 반복했다. 노동계는 최저임금법상 도급제 특례 규정을 근거로 특수고용종사자의 최저임금 적용이 가능하다고 반박했다.

최저임금위원회는 9일 정부세종청사에서 제4차 전원회의를 열고 도급제 근로자의 최저임금 적용 관련 논의를 이어갔다. 최저임금위는 지난 3차 회의에서 도급제 노동자 대상 최저임금 적용에 대한 논의를 시작한 바 있다.

사용자위원들은 도급제 근로자에게 최저임금을 적용하는 방향은 현행법과 맞지 않고 현실성이 부족하다고 반대했다. 류기정 경총 전무는 "특수형태근로자의 근로자성 여부를 최저임금위원회가 최종 판단할 수는 없다. 노동계가 요구하는 방식의 최저임금은 전 세계적으로도 사례를 찾아보기 어렵다"고 밝혔다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최저임금위원회가 9일 정부세종청사 최저임금위 전원회의실에서 제4차 전원회의를 열고 사용자위원 대표 류기정 경총 전무의 발언을 듣고 있다. 2026.06.09 sheep@newspim.com

양옥석 중기중앙회 인력정책본부장은 "세계 어떤 국가들도 도급 계약을 최저임금으로 다루지 않고 있으며, 이는 도급계약이 법적 성격으로나 제도상으로나 임금으로 보기 어렵기 때문"이라며 "무리한 도급제 최저임금 적용으로 도급 체계와 플랫폼에 의존하고 있는 수많은 골목상권과 소기업, 소상공인들의 유통 체계에 혼란과 막대한 시련을 초래할 것"이라고 우려했다.

노동계는 도급제 노동자 대상 최저임금 적용이 현행법 내에서 가능하다고 봤다. 류기섭 한국노총 사무총장은 "최저임금위원회가 해야 할 일은 도급제 노동자의 노동자성을 다시 판단하는 것이 아니다. 지난 회의에서 도급제 노동자에게 최저임금을 도입하는 것이 현행법과 제도 안에서 충분히 가능하다는 점을 확인했다"고 말했다.

류 사무총장은 이어 "고용노동부의 실태조사와 각종 통계, 해외 사례, 그리고 최저임금법상 도급·유사 형태에 대한 특례 규정 등은 도급제 노동자의 최저임금 적용을 뒷받침하는 충분한 근거"라며 "뉴욕·시애틀 배달라이더의 최저임금 산정 방식, 영국의 공정단가 제도, 우리나라 화물운송 노동자의 안전운임제 운영 경험 등은 도급제 노동에 맞는 별도의 최저임금 산정 방식을 얼마든지 설계할 수 있음을 분명히 보여주고 있다"고 강조했다.

이미선 민주노총 부위원장은 "지난해 근로복지공단 자료에 있었던 산업재해 사망자 5명 중 1명이 택배 서비스 등 특수고용 노동자였다는 충격적 현실을 잊지 말아야 한다. 낮은 수수료와 과도한 경쟁 구조가 산업재해 위험을 키우고 있다"며 "이들을 최저임금법으로 먼저 보호하지 못한다면 우리 사회의 큰 해결 과제인 산업재해 역시 줄일 수 없다"고 지적했다.

공익위원 측은 지난 회의에 이어 신중한 태도를 재차 요청했다. 성재민 한국노동연구원장 직무대행은 "이 사안이 다양한 쟁점과 현장 실태를 종합적으로 살펴봐야 하는 쉽지 않은 문제라는 점을 확인했다"며 "오늘 회의는 지난 논의에서 제기된 이슈들을 보다 깊이 있게 논의하고 서로의 의견과 우려를 충분히 경청하는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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