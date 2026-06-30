[프로배구] 흥국생명 이다현, 일본 NEC로 한 시즌 임대 이적

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 프로배구 흥국생명의 국가대표 미들블로커 이다현이 일본 무대로 향한다. 흥국생명 구단은 이다현이 2026-2027시즌 일본 SV리그 NEC 레드로케츠 가와사키로 1년간 임대 이적한다고 30일 공식 발표했다. 이다현은 일본에서 한 시즌을 소화한 뒤 2027-2028시즌 흥국생명으로 복귀할 예정이다.

이번 해외 진출은 선수의 장기적인 성장을 도모하려는 구단의 과감한 결단이 뒷받침됐다. 흥국생명은 과거 2009년에도 간판스타 김연경을 일본 JT 마블러스로 임대 보내 세계적인 선수로 성장시킨 전례가 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 흥국생명의 국가대표 미들블로커 이다현. [사진=KOVO] 2026.06.30 psoq1337@newspim.com

2001년생인 이다현은 빠른 이동 공격과 탄탄한 블로킹 능력을 겸비한 국내 최정상급 센터다. 2019-2020시즌 드래프트 1라운드 2순위로 현대건설에 입단해 주축으로 활약했다. 현대건설 시절 세 차례의 정규리그 1위와 한 차례 통합 우승을 이끌었고 V리그 베스트7 미들블로커 부문도 두 차례나 수상했다. 지난 2025년 FA 자격을 얻어 흥국생명과 3년 계약을 맺은 이다현은 한 시즌 만에 해외 리그 진출이라는 오랜 꿈을 이루게 됐다. 흥국생명은 최근 정호영을 영입하고 김수지가 잔류하면서 이다현의 도전을 적극 지원할 여력을 갖췄다.

이다현이 둥지를 틀게 된 NEC는 통산 9회 우승을 자랑하는 일본의 전통 명문 구단이다. 올 시즌 아시아배구연맹(AVC) 챔피언스리그에서도 정상에 올랐다. 최근 주축 공격수들이 유럽 무대로 진출하면서 전력 보강이 시급했던 NEC는 이다현을 영입하며 중원을 강화했다. 일본 SV리그는 다가오는 시즌부터 외국인 선수 3명과 아시아쿼터 1명이 동시에 출전할 수 있도록 제도를 개편해 이다현의 활용 폭은 더욱 넓어질 전망이다. 국내 V리그의 높은 연봉 대신 배구 선수로서의 성장을 택한 이다현은 흥국생명에서의 연봉인 5억 5000만 원보다 적은 금액에 도장을 찍은 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 흥국생명의 국가대표 미들블로커 이다현. [사진=KOVO] 2026.06.30 psoq1337@newspim.com

흥국생명 관계자는 "팀의 핵심 전력이자 국가대표인 이다현이 세계 최고 수준의 리그에서 경험을 쌓아 기량을 향상하길 기대한다"며 "한국 여자배구의 국제 경쟁력 제고에도 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 큰 무대로 나서는 이다현 역시 구단을 향한 감사 인사를 잊지 않았다. 이다현은 "좋은 기회를 마련해 준 구단에 진심으로 감사하다"며 "새로운 환경에서 많은 것을 배우고 더욱 발전한 모습으로 팬들 곁으로 돌아오겠다"고 다부진 포부를 전했다.

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