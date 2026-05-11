[프로배구] '인니 특급' 메가, 현대건설과 아시아 쿼터 계약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대건설이 다시 한 번 '인니 특급' 메가를 품었다.

여자 프로배구 현대건설 힐스테이트는 11일 인도네시아 국가대표 출신 아포짓 스파이커 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)를 아시아쿼터로 영입했다고 발표했다. 메가는 2023~2024시즌 정관장 유니폼을 입고 V리그에 데뷔한 뒤 두 시즌 동안 공격 성공률 46%로 1538점을 올리며 정상급 아포짓으로 검증된 선수다. 2024~2025시즌에는 팀을 챔피언결정전 준우승으로 이끌며 '리그 최고 아시아쿼터' 평가를 받았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 메가왓티 퍼티위. [사진=현대건설 힐스테이트] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

현대건설은 이미 체코 프라하에서 열린 2026 KOVO 여자부 외국인 선수 트라이아웃에서 미국 아웃사이드 히터 조던 윌슨을 전체 2순위로 지명한 상태다. 새 시즌 현대건설은 윌슨을 한쪽 날개에, 메가를 반대편 아포짓으로 두는 공격 '쌍포' 구성을 통해 2026~2027시즌 우승 도전에 나선다. 강력한 좌우 라인 구축으로 높이와 파워, 수비 밸런스를 동시에 잡겠다는 구상이다.

강성형 현대건설 감독은 "메가는 이미 리그에서 기량이 검증된 선수로, 공격력 강화는 물론 팀 전술 운용에도 큰 힘이 될 것"이라며 "외국인 선수 구성을 성공적으로 마무리한 만큼 최고의 성적을 목표로 본격적인 준비에 들어가겠다"고 밝혔다. 반복된 무릎 부상 이력에도 직접 몸 상태를 확인한 끝에 '풀타임 소화에 문제 없다'는 결론을 내렸다.

V리그로 돌아온 메가는 각오를 숨기지 않았다. 그는 구단을 통해 "현대건설처럼 전통 있는 강팀에서 뛰게 돼 매우 영광"이라며 "오랜만에 복귀하는 V리그에서 더 성숙해진 경기력으로 팀이 우승컵을 들어 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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