서울시교육청 도서관·평생학습관, 7월 독서문화행사 운영

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23개 기관서 여름방학 맞이 프로그램 진행

AI·코딩·인문학 강좌부터 북트레일러 공모전까지

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 7월 여름방학을 맞아 산하 23개 도서관과 평생학습관에서 학생과 시민을 위한 독서문화행사를 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 무더위를 피해 도서관에서 휴가를 즐기는 '북캉스' 흐름을 반영해 마련됐다. 학생 대상 방학 프로그램부터 성인 대상 야간 인문학 강좌까지 한 달간 다양한 프로그램이 운영된다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

어린이와 청소년을 대상으로는 코딩 경제 출판 생태 등 주제별 체험 프로그램이 진행된다. 주요 프로그램은 강남도서관 'AI와 함께하는 디지털 스토리텔링' 강동도서관 '강동 어린이 경제 탐험대' 고척도서관 '청소년 글쓰기와 독립출판 프로젝트' 동대문도서관 '코딩하고 달려라! 뚜루뚜루 썸머 캠프' 양천도서관 '그림책이랑 만들기랑' 등이다.

어린이도서관은 '신기한 생태도감'을 운영하고 용산도서관은 '레고로 창의력 UP! 체험형 코딩 교실'을 마련한다. 고덕평생학습관은 '여름방학 포룸 VR 캠프' 노원평생학습관은 '별책우주' 영등포평생학습관은 '클릭! AI·코딩 탐험대'를 진행한다.

성인과 지역 주민을 위한 강좌도 열린다. 동작도서관은 'AI&GPT 전문가 2급 자격증 과정'을 운영하고 송파도서관은 '미술과 친해지는 시간 드로잉으로 여는 미술인문학'을 진행한다. 정독도서관에서는 백온유 작가 강연회가 열리며 종로도서관에서는 '비효율의 사랑' 최다은 저자 강연회가 마련된다.

남산도서관의 '제6회 북트레일러 공모전'도 진행된다. 공모전은 다른 사람에게 추천하고 싶은 한 권의 책을 주제로 하며 북트레일러에 관심 있는 개인이나 단체 누구나 참여할 수 있다. 영상 길이에 따라 일반 영상 부문과 숏폼 영상 부문으로 나뉜다.

프로그램 신청은 서울시교육청 평생학습포털 에버러닝에서 가능하다. 자세한 내용은 각 기관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정근식 서울시교육감은 "무더운 여름 에어컨 바람보다 더 시원하고 깊이 있는 지혜의 숲인 도서관에서 지역 주민들이 알찬 휴가를 보내시길 바란다"며 "방학을 맞은 학생들이 도서관에서 다양한 경험을 통해 한 뼘 더 성장하는 의미 있는 여름을 보내기를 기대한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com