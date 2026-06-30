김영훈 노동부 장관 "동일·반복 재해 근절에 역량 집중"

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30일 노동안전 범정부 협의체 회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 30일 "동일·반복되는 재해는 반드시 끊어내는 데 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

김 장관은 이날 노동안전 범정부 협의체 회의를 열고 "하반기에는 산업재해의 근본적 원인을 해결하기 위한 산업안전보건법 개정 등 노동안전 종합대책에 따른 후속조치를 신속히 이행해 산업재해 감소를 위한 현장의 노력이 지속가능한 구조적 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 이같이 말했다.

김영훈 고용노동부 장관이 30일 노동안전 범정부 협의체 회의를 열고 발언하고 있다. [사진=고용노동부]

회의 참석자들은 최근 붕괴, 화재·폭발 등 일련의 사고가 발생한 엄중한 상황임을 감안해 이날 회의에서 노동안전 종합대책 이행 현황을 점검하고 동일·반복재해 등을 예방하기 위한 실천방안을 논의했다.

노동부는 제조업에서 자주 발생하는 끼임사고 등을 예방하기 위해 동일·반복 재해 기업에 대한 감독·점검 등 밀착 관리를 전국적으로 확대한다.

중소벤처기업부·산업통상부 등과 함께 부처협업형 스마트공장(산업안전분야) 구축을 지원하고, 스마트 안전장비를 통한 현장 안전성을 강화한다.

건설항공업, 물류유통업, 농축산업, 조선업, 임어업 등 야외활동이 잦은 업종에서 '폭염 안전 5대 기본수칙' '폭염 단계별 작업중지 조치'가 지켜지도록 국토교통부 등 관계부처와 협력한다.

지방정부 지역 곳곳의 현장작업 시 산소농도 측정 및 환기 등 안전한 상태를 확인한 뒤 작업에 착수해 밀폐공간 질식재해를 방지하도록 행정안전부 등 관계부처와 협력을 강화한다.

노동부는 행안부의 중앙-지방 네트워크를 통해 전국적으로 여름철 폭염 대비 야외노동자 안전관리, 무더위쉼터 운영·점검 및 질식사고 예방조치 준수를 강조한다.

sheep@newspim.com