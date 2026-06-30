노동부, 제조업 끼임사고 반복 발생 사업장 1000곳 긴급점검

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 30일 끼임사고 다발 제조업 1000곳을 다음달 1일부터 10일까지 긴급 점검했다
- 노동부는 비정형 작업 시 전원 차단·잠금·표지와 방호덮개 설치 등 안전수칙 이행 여부를 중점 확인했다
- 위반 사업장은 시정지시·과태료·사법조치로 엄정 대응하며 김영훈 장관은 기업의 안전관리 부실을 강하게 비판했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 끼임사고가 반복 발생한 제조업 사업장 등 1000곳 대상으로 긴급 점검에 나선다.
30일 노동부에 따르면 긴급 점검 기간은 다음 달 1일부터 10일까지다. 점검 대상은 끼임사고가 반복 발생하는 사업장 1000곳이다.
이번 점검은 지난 5월 제조업 끼임사고 예방을 위한 1차 집중점검 이후에도 정비·수리 등 비정형 작업 중 끼임사고가 지속 발생된 데 따른 조치다.
노동부는 ▲정비·수리·청소·점검 작업 시 전원 차단 및 잠금·표지 조치 ▲끼임 위험부 방호덮개·울 등 방호조치 ▲방호장치 임의해제 금지 등 안전 절차 이행 여부 등을 중점 확인한다는 방침이다.
법 위반이 확인되면 시정지시를 내리거나 과태료를 부과할 예정이다. 시정조치 미이행 사업장은 사법 조치 등 엄정 대응한다.
김영훈 노동부 장관은 "최근 제조업 끼임사고가 반복 발생하고 있고 같은 사업장에서 같은 방식으로 사망사고가 재발한다는 것은 기업이 안전관리 체계를 구축하지 못했거나, 위험을 알면서도 방치했다는 명백한 증거"라고 비판했다.
김 장관은 이어 "끼임사고는 기본적인 안전수칙 준수만으로도 충분히 예방할 수 있는 만큼, 이번 점검이 정비·수리 등 비정형 작업 전 전원 차단과 잠금·표지 조치, 위험부 방호조치 등 기본 안전 수칙이 현장에서 잘 지켜지도록 노·사가 함께 노력하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.
sheep@newspim.com