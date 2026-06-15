정부, 전국 군용화약류 취급 사업장 42곳 안전 점검 착수

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부는 전국 군용화약류 취급 사업장 42곳을 대상으로 안전 점검에 나선다.

고용노동부는 전국 군용화약류 취급 사업장 42곳에 대한 안전실태를 점검한다고 15일 밝혔다. 점검에는 방위사업청·소방청·국방과학연구소·한국산업안전보건공단도 참여한다.

합동점검반은 사업장 내 전 시설을 살피고, 제조·저장·시험 등 군용화약류를 취급하는 모든 공실의 안전관리 실태를 집중 점검한다.

구체적으로 ▲산업안전보건법에 따른 인화성·폭발성 물질 관리 및 화재·폭발 예방조치 이행 여부 ▲방위사업법에 따른 화약류 취급 시설 기준 준수 여부 ▲위험물안전관리법에 따른 위험물 저장·취급기준 준수 여부 등을 확인한다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

현장 노동자의 의견을 직접 들어 허가받지 않은 공실에서 화약류가 취급되는지도 들여다본다.

제조 공정뿐 아니라 잔여 화약류 세척 등 위험 요인이 조금이라도 있다고 판단되는 모든 공정에 대한 안전조치 이행 여부를 확인한다.

정부는 법 위반사항이 확인되면 관계 법령에 따라 조치할 방침이다. 법령 위반 여부와 별도로 현장의 안전수준 강화를 위해 필요한 사항에 대해서는 적극적으로 개선을 권고하고, 개선 결과가 현장에 안착되도록 지도한다.

이번 점검은 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고를 계기로 마련됐다. 해당 사고로 5명이 사망하고 2명은 다쳤다.

한화에어로 사고는 세척 공정에서 화약을 씻어내던 중 화약 잔류물 등이 섞인 슬러지를 긁어내는 과정에서 발생한 것으로 추정되고 있다. 사고가 발생한 세척 공실은 제조시설이 아니라는 이유로 그간 방사청 관리 대상에 포함되지 않았다.

김영훈 노동부 장관은 "화약류 취급은 작은 부주의도 대형 인명피해로 이어지는 등 해당 사업장에서 덜 위험한 작업이 없는 만큼, 관계기관이 보유한 전문성을 활용해 현장의 위험 요인을 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com