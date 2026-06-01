노동부 "한화 에어로 폭발원인 철저 규명…중대재해법 위반 여부 조사"

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 엄정 조사한다는 방침이다.

노동부는 이날 오후 "현장 감식 등을 통해 정확한 폭발 원인을 철저히 규명할 방침"이라며 "특히 산업안전보건법상 위험물질 취급 시 안전조치 의무와 중대재해처벌법상 안전보건 확보 의무를 제대로 이행했는지 엄정하게 조사할 계획"이라고 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관(왼쪽 두번째)이 1일 대전 유성구에 위치한 한화에어로스페이스 폭발 사고 현장을 확인하고 있다. [사진=노동부]

소방당국은 이날 오전 10시 59분경 대전 유성구에 위치한 한화에어로스페이스 무기제조사업장 내 56동 세척실에서 폭발 사고가 발생했다는 신고를 받았다. 이 사고로 근로자 5명이 숨지고 2명이 부상을 입었다.

김영훈 노동부 장관은 현장에 류현철 산업안전보건본부장을 현장에 파견하고 사고 수습 지원을 지시했다.

대전노동청 중대산업재해수사과 및 중대산업사고예방센터 근로감독관 등 20여명 규모의 전담수사팀도 꾸렸다.

노동부 전담수사팀은 검찰, 안전보건공단 등 관계기관과 긴밀히 협력해 구체적인 재해 경위와 책임 소재를 명백히 밝혀낼 것이라고 밝혔다.

sheep@newspim.com