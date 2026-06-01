金총리, 한화에어로스페이스 화재에 "추가 피해 없도록 최선"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 총리 1일 대전 한화에어로 화재에 긴급지시했다.
- 모든 장비와 인력을 동원해 화재진압·구조에 총력했다.
- 사망 2명 발생, 부상자 이송과 추가피해 방지 지시했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 화재 발생 이후 "모든 장비와 인력을 동원, 화재진압과 인명구조에 최선을 다해 추가 피해가 발생치 않도록 할 것"을 강조했다.
이날 총리실은 김 총리가 행정안전부, 소방청, 경찰청, 대전시에 이같이 긴급지시했다고 밝혔다.
소방당국은 이날 오전 10시 59분경 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다는 신고를 접수했다. 경찰과 소방당국에 따르면 현재까지 사망자 수는 2명이다. 2명은 전신화상을 입었고, 나머지 3명의 생사는 확인 단계다.
김 총리는 "대전시, 고용노동부, 과학기술정보통신부, 우주항공청, 기후에너지환경부 등 관계기관은 상황대응에 필요한 인력과 장비를 지원하고, 현장 구조활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협조할 것"도 당부했다.
이어 인근 지역 수용 가능한 의료시설을 파악하고, 부상자 확인 시 신속한 이송으로 인명피해를 최소화할 것도 지시했다. 소방청에는 현장 활동 중인 화재진압대원 등 소방공무원의 안전에도 만전을 기할 것을 요청했다.
sheep@newspim.com