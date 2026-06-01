金총리, 한화에어로스페이스 화재에 "추가 피해 없도록 최선"

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"인명피해 최소화…소방공무원 안전에도 만전 기할 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 화재 발생 이후 "모든 장비와 인력을 동원, 화재진압과 인명구조에 최선을 다해 추가 피해가 발생치 않도록 할 것"을 강조했다.

이날 총리실은 김 총리가 행정안전부, 소방청, 경찰청, 대전시에 이같이 긴급지시했다고 밝혔다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

소방당국은 이날 오전 10시 59분경 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다는 신고를 접수했다. 경찰과 소방당국에 따르면 현재까지 사망자 수는 2명이다. 2명은 전신화상을 입었고, 나머지 3명의 생사는 확인 단계다.

김 총리는 "대전시, 고용노동부, 과학기술정보통신부, 우주항공청, 기후에너지환경부 등 관계기관은 상황대응에 필요한 인력과 장비를 지원하고, 현장 구조활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협조할 것"도 당부했다.

이어 인근 지역 수용 가능한 의료시설을 파악하고, 부상자 확인 시 신속한 이송으로 인명피해를 최소화할 것도 지시했다. 소방청에는 현장 활동 중인 화재진압대원 등 소방공무원의 안전에도 만전을 기할 것을 요청했다.

sheep@newspim.com