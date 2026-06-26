노동부, SK하이닉스 불소 누출에 반도체업계 집중 점검 착수

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 최근 불소 누출 사고가 발생한 SK하이닉스를 포함해 반도체 제조업체 25곳 대상으로 위험요인 개선 등 집중점검에 나선다.

노동부는 최근 중상해재해가 반복 발생했거나 올해 초고위험 사업장으로 선정된 반도체 제조업체 25곳에 대해 위험요인 개선 및 유사사고 재발 방지를 위한 선제 점검을 실시한다고 26일 밝혔다.

점검 대상에는 최근 불소 누출 사고가 발생한 SK하이닉스가 포함됐다. 앞서 지난 1일 충북 청주 SK하이닉스 공장에서는 화재가 발생하면서 불소가 누출돼 직원 3600여명이 대피했다.

고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

반도체 제조업은 유해·위험 화학물질과 고압가스를 다량 취급하는 업종으로, 화재·폭발·누출 등에 의한 중대산업사고 등 대규모 인명피해가 발생할 수 있는 대표적인 위험 업종이다.

노동부는 인화성 액체·가스, 급성 독성물질 등 위험물 취급시 조치, 위험물 누출 및 화재·폭발 방지를 위한 조치 여부, 끼임· 넘어짐 등 중대재해 예방을 위한 핵심 안전수칙 등을 집중 점검할 방침이다.

결과에 따라 안전보건진단 및 안전보건개선계획 수립·시행 명령 등과 연계해 사업장 전반의 안전관리 수준을 끌어올린다.

김영훈 노동부 장관은 "반도체 산업은 우리나라 경제를 이끄는 핵심 산업이지만, 유해·위험 화학물질과 고압가스를 취급하는 만큼 단 한번의 사고도 대형 인명피해로 이어질 수 있다"며 "최근 발생한 사고를 엄중하게 인식하고 있는 만큼 반도체 제조업체에 대한 위험요인을 집중 점검하여 산업재해 및 중대산업사고가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com