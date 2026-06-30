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"글로벌 금융 기업, 중국·인도에는 '신중'...한국 진출 관심도는 '급증'"

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AI 핵심 요약

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  • 글로벌 금융기업들이 30일 아시아 확장 설문에서 한국을 주요 진출지로 꼽았다.
  • 한국 진출 관심도는 1년 새 21%에서 약 50%로 급증했고 주식·채권 시장 심리가 매우 긍정적이라 했다.
  • 반면 중국·인도는 지정학·규제 리스크로 관심도가 둔화되며 직접 진출·투자 움직임이 약화됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국 WGBI 편입 등에 시장 전반 심리 긍정적...관심도 21%→50%로 급증
인도는 복잡한 절차 및 규정, 중국은 지정학적 불확실성 및 규제가 문제

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 글로벌 금융 기업들이 사업 확장 등에 있어 중국과 인도에 대해서는 신중한 태도를 보이고 있는 반면, 한국에 대해서는 긍정적인 입장을 갖고 있는 것으로 나타났다. 과거 아시아 시장에서 중국과 인도가 독점하다시피 했던 글로벌 금융사들의 관심과 자금이 한국으로 이동하고 있다는 분석이다.

30일(현지 시간) 로이터 통신에 따르면, 아시아증권산업 금융시장협회(ASIFMA)와 글로벌 회계 및 컨설팅 기업 KPMG는 최근 34개 기업을 대상으로 설문조사를 실시했다.

그 결과 34개 기업 중 약 3분의 2가 향후 3년 동안 아시아 태평양 지역 사업 확장을 계획 중인 가운데, 싱가포르·홍콩·한국·중국·일본·인도·대만이 이들 기업의 확장 관심 지역 중 약 절반을 차지한 것으로 나타났다.

ASIFMA의 피터 스타인 최고경영자(CEO)는 "아시아 내 경쟁이 심화하고 있다"며 "5년 전만 해도 중국이 외국 자본의 주요 투자처였지만, 현재는 더 많은 아시아 국가들이 1등급 글로벌 투자 유치를 위해 경쟁하고 있다"고 지적했다.

그는 "싱가포르의 지속적인 인기는 다극화된 지정학적 위치를 반영한다"며 "싱가포르는 중국, 미국 또는 특정 아세안 블록에 얽매여 있지 않다"고 덧붙였다.

눈에 띄는 점은 한국 시장 진출에 대한 관심도가 1년 전 21%에서 현재 약 50%까지 급증했다는 점이다.

스타인 CEO는 "한국은 역사적으로 저평가되어 왔지만 현재는 주식 시장을 포함한 전반적인 시장 심리가 매우 긍정적"이라며 "(한국) 정부의 세계국채지수(WGBI) 편입 로드맵에 힘입어 채권 시장 활동이 증가할 것이라는 확실한 기대감이 있다"고 말했다.

반면, 기업들은 아시아의 양대 시장인 중국과 인도에 대해서는 신중한 접근 방식을 취하고 있는 것으로 나타났다. 지정학적 불확실성과 규제에 대한 우려가 중국에 대한 관심을 저해하고 있고, 인도와 관련해서는 복잡한 규정과 절차가 사업 확장을 어렵게 하는 요인으로 꼽혔다.

ASIFMA는 "설문조사 참여 기업들은 아시아 최대 시장 두 곳의 상업적 기회를 인식하고 있지만 복잡한 규제 환경을 어려움으로 보고 있다"고 밝혔다.

자본 통제, 데이터 규정, 지정학적 리스크를 고려함에 따라 중국 진출에 대한 관심도는 이전 최고치에서 하락한 약 40% 수준을 기록했다.

인도의 경우, 인프라 등 대외 지표를 기준으로 한 '기업환경평가' 순위에서 8위에서 5위로 올라섰지만, 실제 규제 환경은 오히려 더욱 까다로워지면서 글로벌 기업들의 현지 확장 열기는 정점에서 식었다는 평가가 나왔다.

ASIFMA는 "기업들이 중국에 대한 장기적인 노출에 대해 여전히 확신하지 못하면서 중국 본토 내에 직접 지사를 세우거나 현지 자산에 직접 투자하려는 움직임이 약화하고 있다"며 "또한 (인도의 경우) 당국이 절차 간소화 의지를 보이고 있음에도 불구하고 고객확인제도(KYC) 기준이나 역외선물환(NDF) 거래 제한 같은 고질적인 규제 장벽은 여전히 해결되지 않고 있다"고 지적했다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

hongwoori84@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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