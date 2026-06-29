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"중국·인도·홍콩 상위 10대 기업 시총 점유율 감소...글로벌 AI 경쟁서 뒤처진 결과"

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AI 핵심 요약

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  • 블룸버그가 29일 중국·인도·홍콩 상위10대 시총 비중 축소가 AI 경쟁 열세를 드러낸다고 분석했다.
  • 대만·한국은 TSMC·삼성전자·SK하이닉스 등 AI 핵심 기업 주도로 지수와 상위 기업 집중도가 급등했다.
  • 인도·중국·홍콩은 AI 승자 부재로 대형주 비중은 줄었지만, 중국은 AI 수혜·순환매 덕에 벤치마크 지수가 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대만·한국 증시, 대형 AI 기업 주도로 벤치마크 지수 상승
포트폴리오 다양성이 안정성 제공하지만, 대표 기업 없을 때는 상승세서 소외
中 벤치마크 지수는 상승...대기업 영향력 약화에도 여러 부문에 자금 유입돼

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 중국과 인도, 홍콩 증시 상위 10대 기업의 시가총액 점유율이 1년 전보다 감소했다. 글로벌 주요 증시 중 이들 세 개 시장에서만 나타난 현상으로, 이들 국가가 글로벌 인공지능(AI) 경쟁에서 뒤처지고 있음을 보여준다는 분석이다.

29일 블룸버그 통신에 따르면, 중국과 인도 증시의 시가총액 중 상위 10개 기업 비중은 각각 1년 전 26%에서 22%에서 19% 내외로 감소했다. 홍콩은 상위 기업 비중이 가장 낮은 시장으로, 대기업 집중도가 10%에서 9.8%로 줄어들었다.

주목할 만한 점은 이들 시장의 벤치마크 지수가 글로벌 다른 시장, 특히 대만이나 한국과 비교했을 때 전반적으로 저조한 성적을 보였다는 점이다. 대만과 한국 증시의 벤치마크 지수는 대형 AI 기업들의 주도로 상승했는데, 이러한 데이터는 중국과 인도처럼 포트폴리오가 다채로운 것이 강점이 될 수 있지만 AI처럼 글로벌 추세를 지배하는 이슈가 있을 때는 관련 스타 기업을 가지지 못한 시장이 소외되고 뒤처질 수밖에 없음을 보여준다는 것이다.

싱가포르 소재 삭소 마켓츠의 수석 투자 전략가인 차루 차나나는 "아시아의 집중도는 양분되어 있다"며 "기술 중심 시장에서는 AI 및 메모리 분야의 강세 기업들이 지수 내 시가총액 집중도를 높이고 있는 반면, 인도·중국·홍콩에서는 시장을 압도할 만한 AI 승자가 없어 시가총액 내 대형주 비중이 축소되고 있다"고 지적했다.

실제로 AI 공급망과 밀접하게 관련된 소수의 기업들이 주도하는 시장은 급등했다. 대만 증시는 반도체 제조업체인 TSMC의 강세에 힘입어 올해 현재까지 54% 급등했고, 한국 코스피 지수는 고대역폭 메모리(HBM) 기업인 SK하이닉스와 삼성전자의 상승세에 힘입어 거의 두 배 가까이 올랐다.

이들 기업은 기존에도 해당 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있었지만, AI 투자 물결 속에 핵심 공급업체로 부상한 뒤에는 그 영향력이 더욱 확대됐다. 한국에서는 상위 10개 기업이 시가총액의 약 65%를 차지하고 있는데, 이는 1년 전보다 두 배 가까이 증가한 것이다. 아시아에서 상위 기업 집중도가 가장 높은 시장이었던 대만의 경우, 상위 10개 기업의 시가총액 점유율이 1년 전 49%에서 56%로 높아졌다.

[사진 신화사 = 뉴스핌 특약] AI 조형물

반면, 인도는 아시아에서 AI 경쟁에 가장 뒤처진 시장으로 지목됐다.

인도 증시 벤치마크 지수는 올해 약 8% 하락했다. 릴라이언스 인더스트리즈와 HDFC 은행 같은 대기업들이 지수를 주도하고 있고, 타타 컨설턴시 서비스(TCS)와 인포시스 등 주요 기술 기업은 전통적인 소프트웨어 서비스업에 기반을 두고 있어 AI로 인한 시장 변화에 취약하다는 평가를 받고 있다.

차나나는 "(벤치마크 지수) 가중치가 큰 종목들이 더 이상 강한 영향력을 발휘하지 못하고 있다"며 "차순위의 종목들은 아직 그 자리를 대체할 만한 동력을 찾지 못했다"고 말했다.

다만, AI 투자 열풍이 사그라들 경우 포트폴리오 다양성을 가진 시장이 피난처가 될 수 있다는 관측도 나왔다.

PL캐피털의 펀드 매니저 겸 자산 관리 책임자인 시다르트 보라는 "AI 지출 사이클이 과열되었다는 판단 하에 글로벌 투자자들이 여러 부문에 걸쳐 견실한 수익을 내는 시장으로 눈을 돌릴 경우, 다양성이 안정성을 제공할 수 있다"며 "더 급격한 조정이 발생할 경우 인도도 예외는 아니겠지만, 낮은 시장 집중도·국내 유동성·폭넓은 수익 기반에 힘입어 상대적으로 회복력을 보일 수 있을 것"이라고 분석했다.

한편, 중국 증시의 벤치마크 지수인 CSI300지수는 올해 약 5% 상승했다. 상위 기업들의 시가총액 비중은 줄어들었지만 자금이 다른 우량 섹터로 골고루 퍼지면서 벤치마크 지수는 상승세를 유지했다.

중국 정부와 빅테크 기업들이 AI 투자를 대폭 늘리겠다고 공언한 가운데, 중국의 대기업들은 여러 사업을 동시에 벌이는 복합 기업이라 수익원이 뒤섞여 있다. 따라서 순수 AI 기업으로 분류하기 어렵지만, 다른 아시아 시장과 마찬가지로 올해 중국에서 가장 좋은 성적을 거둔 주식들 역시 AI 붐의 직접적인 수혜를 입을 수 있는 기업들이었다.

지능형 프로세서 제조업체인 캠브리콘 테크놀로지스와 반도체 파운드리 업체인 SMIC, 광섬유 제조업체인 양쯔 광섬유 케이블 등이 대표적이다.

온라인 증권사 IG 인터내셔널의 시장 분석가인 파비앙 입은 "투자자들은 AI와의 연관성이 더 명확한 기업들로 관심을 돌리고 있다"고 말했다.

블룸버그에 따르면, 현재 중국 증시에서는 순환매가 이루어지며, 기존 인터넷 기업들을 넘어 은행, 보험사, 고배당 국영기업, 하드웨어 제조업체, 그리고 AI 관련 기업 주식으로 자본이 유입되고 있다.

차나나는 "이러한 폭넓은 참여(순환매) 덕분에 상위 10대 기업의 시가총액 점유율이 하락했음에도 불구하고 중국 증시 벤치마크 지수가 상승할 수 있었던 것"이라고 설명했다. 

hongwoori84@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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