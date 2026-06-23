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中 'AI 호랑이' 쯔푸, H+A주 시총 1조 홍콩달러 돌파

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AI 핵심 요약

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  • 중화권 매체들이 23일 쯔푸의 시총이 1조홍콩달러를 돌파했다고 전했다.
  • 쯔푸는 AI 정책 수혜로 주가가 폭등하며 징둥·메이투안·샤오미를 시총에서 추월했다.
  • 베이징 하이뎬구를 중심으로 1조클럽 기업과 상장사가 급증하며 중국 AI·첨단기술 벨트의 위상이 커지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메이투안·샤오미 등 빅테크 기업 제쳐
올해들어서만 주가 19배 가까이 폭등
주가 큰폭 널뛰기, 23일 15% 하락 조정

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 대표적 인공지능(AI) 기업인 쯔푸(智谱·Zhipu AI)의 주가가 홍콩 증시에서 폭등하며 중국 국내 증시(A주)와 합산한 시가총액이 1조 홍콩달러(HKD)를 돌파했다고 중화권 매체들이 23일 보도했다.

이번 주가 급등으로 쯔푸는 징둥닷컴, 메이투안은 물론 샤오미의 시가총액까지 추월하며 중국 테크 업계의 새로운 강자로 급부상했다.

홍콩 명보와 중국 신징바오 등 중화권 매체 보도에 따르면, 중국 정부가 본토 내 소비자 부문에서 인공지능 기술의 광범위한 적용을 촉진하기 위한 구체적인 시행 지침을 발표한 것이 이번 주가 폭등의 기폭제가 된 것으로 알려졌다. 다만 23일 오전장 현재 쯔푸의 주가는 전날의 큰 폭 상승에 따른 경계 매물이 나오면서 10%가 넘는 조정을 나타냈다.  

강력한 정책 수혜를 입은 쯔푸는 22일 장중 한때 42% 이상 급등하며 주당 최고 2,980홍콩달러까지 치솟았다. 이후 조정 과정을 거치며 전 거래일 대비 15% 상승한 2,410홍콩달러로 장을 마감했다. 쯔푸의 주가는 올해 들어서만 무려 19배 가까이 상승하는 경이적인 랠리를 이어가고 있다.

이번 주가 폭등으로 쯔푸의 H주(홍콩 증시 상장 중국 기업 주식) 시가총액은 5,300억 홍콩달러를 가볍게 돌파했다. 이는 중국의 대형 전자상거래 기업인 징둥닷컴(JD.com)과 생활 서비스 플랫폼 메이투안(Meituan)의 시가총액을 모두 넘어선 금액이다.

여기에 중국 본토 주식까지 합산한 쯔푸의 총 시가총액은 사상 처음으로 1조 홍콩달러 관문을 넘어섰다. 이에 대해 투자업계 전문가들은 글로벌 스마트폰 및 첨단 기술 기업인 샤오미(Xiaomi)의 시가총액을 추월한 경이적인 기록이라고 입을 모은다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= (사진= 홍콩 명보) 2026.06.23 chk@newspim.com

쯔푸는 중국 인공지능 분야에서 이른바 '네 마리의 AI 호랑이(AI 四小龙)' 중 하나로 꼽히는 차세대 유니콘 기업이다. 칭화대학교 컴퓨터과학과 연구진을 주축으로 설립되었으며, 자체 개발한 대규모 언어모델(LLM)인 'GLM' 시리즈를 통해 중국 내 생성형 AI 기술을 선도하고 있다. 최근에는 마이크로소프트, 오픈AI 등 글로벌 빅테크 기업에 맞서 중국 토종 AI 생태계 재편을 주도하는 AI 핵심 기술 기업으로 평가받고 있다.

쯔푸의 시총 1조 홍콩달러 돌파는 중국 수도 베이징시의 경제적 위상과도 맞물려 큰 주목을 받고 있다. 베이징시 하이뎬구(海淀区)에 등록된 쯔푸가 합류하면서, 홍콩 증시에서 시가총액 1조 홍콩달러를 넘는 베이징 연고 기업은 총 8개사로 늘어났다. 현재 홍콩 증시 전체에서 '1조 클럽'에 가입한 기업이 총 14개사인 점을 감안하면, 절반 이상이 베이징에 기반을 두고 있는 셈이다.

중국 본토 A주(상하이·선전 증시)까지 범위를 넓히면 베이징의 기술 및 금융 지배력은 한층 두드러진다. 현재 중국 A주 시장에서 시가총액 1조 위안(RMB)을 돌파한 기업은 총 8개사이며, 이 중 절반인 4개사가 베이징시 소재 기업이다. 나머지 4개사는 각각 광둥, 산둥, 푸젠, 구이저우에 분산되어 있다.

중화권 증시의 이목은 이제 어느 기업이 베이징의 다음 '1조 클럽' 주인공이 될지에 모아지고 있다. 전문가들은 쯔푸의 뒤를 이을 유력한 후보로 역시 하이뎬구에 위치한 반도체·AI 칩 전문 기업 한우지(Cambricon)를 지목한다.

한우지는 최근 장중 최고 시총이 9,700억 위안에 육박하는 등 1조 위안 고지를 목전에 두고 있다. 장 마감 기준 시가총액은 약 9,154억 1,700만 위안으로, 쯔푸가 쏘아 올린 AI 열풍을 이어받아 조만간 1조 위안 돌파가 확실시되는 분위기다.

한편, 베이징시 소속 상장 기업 수도 빠르게 늘어나고 있다. 올해 들어 지난 6월 22일까지 베이징시가 A주와 홍콩 증시에 새로 진입시킨 상장 기업 수는 총 11개사에 달한다. 이는 작년 같은 기간에 비해 3배 가까이 늘어난 수치다. 중국 정부가 인공지능과 고도 기술 산업 육성에 전폭적인 노력을 기울임에 따라 베이징 하이뎬구를 중심으로 한 첨단 기술 벨트가 중국 자본시장의 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있다는 분석이 나온다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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