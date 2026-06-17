'중국판 하이닉스' 등용문은? 첨단 반도체 전공이 中 연봉 탑10 석권

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반도체·전자정보 계열 학과, 고연봉 톱10 독점

'마이크로전자' 학부, 최고 연봉 자리에 올라

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= AI(인공지능) 시대의 도래와 대형 언어 모델(LLM), 컴퓨팅 인프라 구축의 가속화로 인해 중국 대학 졸업생들의 취업 및 연봉 지도가 급변하고 있다.

과거 고연봉의 대명사였던 컴퓨터공학과 소프트웨어공학이 순위권 밖으로 밀려난 반면, 고수입을 보장하며 '중국판 하이닉스' 진입의 관문 격으로 떠오른 반도체 및 첨단 분야 관련 학과가 고연봉 탑 10을 휩쓸었다.

17일 중국 매체 제일재경은 '2026년 중국 대학 학부생 고연봉 전공 순위 보고서'를 인용, 반도체 및 정보보안 전공이 졸업 후 반년 뒤 월수입 순위에서 최상위권을 차지했다고 보도했다. 이 보고서는 2021년부터 2025년까지의 졸업생 총 76.9만 명의 표본을 바탕으로 522개 학부 전공을 추적 평가한 결과다.

중국 학부 졸업생 중 가장 높은 월수입을 올린 전공은 '마이크로전자 과학 및 공학'으로, 졸업 반년 후 평균 월수입 7,814위안(한화 약 148만 원)을 기록하며 1위에 올랐다. 그 뒤를 이어 '전자 과학 및 기술'이 7,752위안으로 2위, '자동화'가 7,573위안으로 3위를 기록했다. '정보보안' 역시 전공 수입 최상위권에 이름을 올렸다.

전체 탑 10 순위 중 가장 두드러진 성과를 낸 분야는 전자정보 계열 전공으로, 무려 4개 자리를 차지했다. 1, 2위 학과 외에도 '광전 정보과학 및 공학'(7,525위안)과 '통신공학'(7,249위안)이 10위권 내에 포진했다.

이들 전공 졸업생들은 주로 반도체, 전자 부품 제조 및 통신 장비 제조업 등 이른바 '중국판 하이닉스'라 불리는 첨단 IT·반도체 기업으로 대거 유입되고 있는 것으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 윈난성 위난전력그룹 신기술 전시장의 AI 개념도. 사진=뉴스핌 촬영. 2026.06.17 chk@newspim.com

이 같은 현상은 디지털 경제의 심화와 인공지능 칩 설계, 반도체 제조, 광전 소자 연구개발(R&D) 분야의 인력 수요가 급증함에 따라 관련 인재의 몸값이 가파르게 상승했기 때문으로 분석된다.

실제로 베이징, 장쑤, 랴오닝, 산둥 등 중국 주요 지방정부가 발표한 인력 부족 직종 명단에서도 반도체 칩 제조공, 집적회로(IC) 엔지니어 등이 단골로 등장하고 있다.

전통적인 제조업에서 진화한 스마트·첨단 제조 관련 학과의 약진도 눈부시다. 3위인 자동화 외에 '기계공학'(7,401위안)과 '계측제어 기술 및 기기'(7,348위안)가 10위 안에 안착했다. 특히 자원·에너지와 신소재 분야인 '채광공학'(7,448위안)과 '재료과학 및 공학'(7,304위안)은 사상 처음으로 고연봉 전공 탑 10에 진입하는 저력을 보였다.

중국 제조업이 고도화, 지능화, 친환경화로 빠르게 전환되면서 산업용 로봇, 스마트 장비, 하이엔드 계측기기 분야에서 자동제어 및 정밀 측정 인재 수요가 지속해서 늘어난 결과다. 실제로 2025년 졸업생의 전자·전기설비 제조업(7.0%), 기계설비 제조업(4.2%) 취업 비율은 2021년 대비 각각 0.8%p, 1.6%p 상승하며, 대학 졸업생들이 점점 더 첨단 제조업으로 향하고 있음을 보여줬다.

반면 지난 10여 년간 인터넷 경제의 호황과 함께 고연봉의 상징이었던 컴퓨터과학 및 기술, 소프트웨어공학 등 컴퓨터 계열 전공은 대부분 탑 10에서 탈락했다. 교육컨설팅기구 마이코스(Mycos) 연구원은 "인터넷 산업이 성숙기에 접어들면서 인재 수요 구조가 변화했고, 과거와 같은 압도적인 급여 우위를 유지하기 어려워졌다"고 진단했다. 고연봉 일자리의 중심축이 인터넷 서비스에서 스마트 제조 및 반도체 분야로 완전히 이동했음을 보여주는 대목이다.

이러한 산업계의 변화에 발맞춰 중국 대학들의 학과 개편 속도도 한층 빨라지고 있다. 중국 교육부가 발표한 '일반고등교육기관 학부 전공 목록'에 따르면 올해에만 38개 학부 전공이 신설되어 총 883종의 전공 체계를 구축했다.

특히 중국 정부의 '제14차 5개년 계획' 기간 동안 전국 대학에서 신설된 학부 전공은 1만 200개에 달하는 반면, 시대에 뒤처진 1만 2,200개 전공은 폐지되거나 모집이 중단됐다.

중국에서는 최근 주요 명문 대학들을 중심으로 인공지능(AI), 미래기술, 양자컴퓨터, 항공우주 등 국가 전략 학문 중심의 단과대학 재편이 추진되고 있다. 실용성에 기반한 산업 현장의 인재 수요와 AI 시대 흐름에 맞춘 첨단 기술 위주의 학과 및 대학 구조조정이 점점 더 거세지고 있다는 분석이 나온다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com