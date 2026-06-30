박성현 취임 앞두고 광양시정 밑그림 완성...대전환위 워크숍 개최

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민생·재정 안정 위해 취임식 간소화, 산업·AI 대전환 추진

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양대전환위원회는 제3차 합동워크숍에서 민선 9기 광양시정의 기본구상과 대전환 방향을 공유했으며 박성현 당선인은 취임식을 간소화해 재정 안정과 민생 회복에 집중하겠다는 의지를 재확인했다.

민선 9기 광양대전환위원회는 지난 29일 성황스포츠센터에서 박성현 당선인 등 100여 명이 참석한 가운데 제3차 합동워크숍을 열어 분과별 정책과제를 공유하고 시정운영 기본구상과 민선 9기 방향을 점검했다고 30일 밝혔다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 민선 9기 광양대전환위원회가 지난 29일 성황스포츠센터에서 박성현 당선인 등 100여 명이 참석한 가운데 제3차 합동워크숍을 열어 분과별 정책과제를 공유하고 시정운영 기본구상과 민선 9기 방향을 점검한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.06.30 chadol999@newspim.com

박 당선인은 "시민 기대에 부응하며 광양의 변화를 이끌겠다"고 밝히고 "재정 여건을 고려해 7월 1일 취임식을 간소한 출범식으로 진행해 절감 재원을 민생·경제 활성화에 우선 투입하겠다"고 말했다.

기획행정위원회는 재정 진단과 조직 개편, AI 기반 업무혁신을 통해 생존과 도약을 위한 행정체계 전환을 제시하며 예산 낭비를 줄이고 선택과 집중 투자 원칙을 강조했다.

산업경제위원회는 철강·항만 산업 고도화와 이차전지·수소·차세대 반도체·K-컨테이너 등 미래첨단산업 육성으로 광양을 '대한민국 산업 수도'로 도약시키겠다는 전략을 내놓았다.

복지문화도시위원회는 책임 돌봄과 촘촘한 복지망, 교육·취업·정주 선순환 체계와 10분 생활권 기반 생활 SOC·문화·관광 인프라 확충을 통해 일상에서 체감할 변화를 추진하겠다고 밝혔다.

미래전략특별위원회는 AI 활용 역량 강화와 데이터 기반 행정·도시운영 체계 구축, 서울대병원 메디컬클러스터 조성, 에너지산업도시 전환, 포스코 계열사 본사 유치 등을 포함한 미래 성장 포트폴리오를 제안했다.

이명우 위원장은 "분과별 정책과제가 민선 9기 시정의 밑그림이 될 것이라며 우선순위와 재원 확보 방안을 종합 검토해 시민이 체감할 성과로 연결하겠다"고 전했다.

박 당선인은 "취임 후 비상경제 공청회와 비상경제대책협의체 가동 등 재정 안정화 대책을 속도감 있게 추진해 광양을 '호남 제1의 경제도시'로 도약시키겠다"고 말했다.

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