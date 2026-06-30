허태정 "대전 0시 축제 올해부터 폐기"…재정위기 타파 강조

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"전시행정 표본…재정 부담 더는 것이 가치 있는 일"

"지역화폐, 업그레이드해 9월쯤 다시 선보일 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 대전 0시 축제를 올해부터 폐기하겠다는 방침을 공식화했다. 민선9기 첫 1년은 재정위기 타파에 총력을 기울이고 지역화폐는 기능을 보완해 오는 9월경 다시 선보이겠다고 밝혔다.

허 당선인은 취임을 하루 앞둔 30일 오전 옛 충남도청 인수위원회 사무실에서 열린 민선9기 대전시장직 인수위원회 활동보고회에서 "명확하게 말씀드릴 수 있는 것은 전시행정의 한 표본인 0시 축제는 올해부터 폐기하겠다는 것"이라며 0시 축제를 폐지키로 결정했다고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 30일 열린 인수위원회 활동보고회에서 인사말을 전하고 있다. 2026.06.30 nn0416@newspim.com

이어 "재정 부담을 더는 것이 더 값어치 있는 일이라 판단했다"며 "문제가 있는 사업에 대해서는 버릴 것과 계승할 것을 분석하고 시민에게 유익한 방향으로 갈 수 있도록 재설계하겠다"며 민선9기 시정 운영 방침에 따라 결정했음을 강조했다.

그러면서 허 당선인은 민선9기의 가장 시급한 과제로 재정위기 극복을 꼽았다. 그는 "시장에 당선된 뒤 진행된 사업들을 살펴보면서 만감이 교차했다"며 "공직자들이 4년 동안 열심히 일했고 좋은 성과도 있었지만, 결과적으로 4년간의 사업이 재정위기로 이어진 것은 뼈아픈 대목"이라고 했다.

그는 "민선9기 1년 동안 재정위기를 타파하는 데 모든 노력을 다하겠다"며 "시민 세금이 아깝지 않게, 시민을 위해 꼼꼼히 쓰일 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

지역화폐 개편 의지도 밝혔다. 허 당선인은 "일부 언론에서 지역화폐 문제를 다루고 있는데, 내용을 보면 시비 매칭이 안 돼 발생한 문제"라며 "국비를 다 소비하고 53억 원만 남은 상태인데, 시비는 전혀 준비되지 않은 결과물"이라고 지적했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박정현 대전시장직 인수위원장이 허태정 대전시장 당선인에게 인수위원회 활동보고서를 전달하고 있다. 2026.06.30 nn0416@newspim.com

이어 "지역화폐를 꼼꼼히 살펴 하반기, 9월쯤 선보일 수 있을 것으로 예측하고 있다"며 "기능을 업그레이드해서 시민들에게 선보일 수 있도록 하겠다"고 설명했다.

민선8기 사업 집행 과정에 대한 후속 점검도 예고했다. 허 당선인은 "사업 집행 과정에 문제가 있는 부분은 감사청구할 것은 하고, 의회에서 다룰 것은 다루겠다"며 "하나씩 놓치지 않고 명명백백하게 사실관계를 밝히겠다"고 했다.

이날 보고회에서 박정현 인수위원장은 민선8기 시정에 대해 "외형 중심의 과잉 투자, 정교한 재무 예측과 검증 부재, 절차적 정당성과 시민 공론화의 실종이 반복됐다"며 "민선9기의 첫 번째 과제는 이 혼란을 질서 있게 정리하는 것"이라고 평가했다.

한편, 허 당선인은 이날 인수위 활동에 대해 높게 평가하기도 했다. 그는 "인수위원회가 꼼꼼히 챙겨 무엇이 문제인지, 민선9기가 가야 할 방향을 짚어준 것은 대단히 뜻깊은 일"이라며 "나침반이자 지표의 역할을 했다"고 말했다.

이어 "역대 인수위 중 가장 열심히 해줬다"며 "앞으로도 좋은 제안들을 해주면 열린 자세로 받아들이겠다"고 덧붙였다.

nn0416@newspim.com