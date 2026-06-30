셀트리온, '2025-2026 지속가능경영보고서' 발간

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오픈이노베이션·주주환원 성과 담아

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 지속가능경영 활동과 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 '2025-2026 지속가능경영보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

셀트리온은 투자자와 이해관계자를 대상으로 ESG 경영 활동과 주요 성과를 공유하기 위해 2023년부터 매년 지속가능경영보고서를 발간하고 있다. 올해 네 번째로 발간된 보고서에는 ESG 분야 주요 활동과 재무·비재무 성과가 담겼다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

이번 보고서는 글로벌 리포팅 이니셔티브(GRI), 지속가능성회계기준위원회(SASB), 국제지속가능성기준위원회(ISSB) 등 글로벌 ESG 공시 기준을 반영해 작성됐다. 회사는 유럽 지속가능성 공시 기준(ESRS) 대조표를 새롭게 도입했으며, 영국표준협회(BSI)의 제3자 검증도 받았다.

환경 부문에서는 친환경 포장재 전환 성과를 소개했다. 셀트리온은 카톤과 리플릿, 3차 포장박스 등을 친환경 인증 제품으로 전환해 올해 친환경 포장재 전환율을 81%로 높였으며, 폐기물 재활용률도 71%를 기록했다고 밝혔다.

사회 부문에서는 바이오 산업 협력 확대를 위한 오픈이노베이션 활동과 사회공헌 활동을 담았다. 회사는 '2026 서울바이오허브-셀트리온 오픈이노베이션 프로그램' 4기 참여 기업 4개사를 선정했으며, 기부 러닝 캠페인 '꿈꾸런'과 임직원 참여형 나눔 행사 '셀럽마켓(CELL-LOVE MARKET)' 등을 통해 혈액암 환자와 의료 취약계층 지원 활동을 이어가고 있다고 설명했다.

지배구조 부문에서는 정보보호와 주주환원 정책을 주요 성과로 제시했다. 셀트리온은 국내 바이오기업 최초로 글로벌 CBPR과 아시아태평양경제협력체(APEC) CBPR 인증을 모두 획득했으며, 올해 주주환원율 103%를 기록했다고 밝혔다.

또 최근 3년간 약 2조5000억원 규모의 자사주를 취득하고 약 1조6000억원 규모의 자사주를 소각했으며, 집중투표제와 분리선출 감사위원 확대, 전자주주총회, 선임독립이사 제도 등을 도입해 지배구조 개선을 추진하고 있다고 설명했다.

셀트리온 관계자는 "친환경 포장재 확대와 바이오 생태계 협력, 사회공헌, 정보보호, 주주가치 제고 등 ESG 활동을 보고서에 담았다"며 "앞으로도 투자자와 이해관계자와의 소통을 강화하고 ESG 전반에서 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com