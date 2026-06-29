셀트리온, 바이오 취업 교육 'K-뉴딜 아카데미 셀인' 교육생 모집

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교육비 전액 지원…현장 실습·취업 컨설팅 제공

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 고용노동부, 산업통상자원부와 협력해 미취업 청년을 대상으로 바이오 기초 역량과 직무 탐색 기회를 제공하는 'K-뉴딜 아카데미 셀인(Cell-In)' 교육생을 오는 7월 13일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

'셀인(Cell-In)'은 바이오 산업에 진입하는 초보자를 위한 교육 프로그램으로, 청년들의 바이오 분야 취업 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

교육은 오는 8월 10일부터 10월 23일까지 약 3개월간 주 5일, 하루 8시간 과정으로 진행된다.

1~4주차와 9~11주차에는 인천 송도 교육장에서 바이오 산업 이론 교육과 프로젝트 과제가 진행되며, 5~8주차에는 경기 시흥 실습장에서 직무 특화 교육과 현장 실습이 이뤄진다.

교육 과정에는 서울대 가상현실(VR) 실습과 싸토리우스 프로젝트 과제, 연세대 K-NIBRT(한국형 바이오공정 인력양성센터) 교육 등 산학 연계 프로그램도 포함됐다.

지원 대상은 만 18세 이상 34세 이하의 미취업 청년으로, 전공과 관계없이 신청할 수 있다. 지원 자격은 2026년 8월 7일 기준 퇴사자를 포함하며, 최종 교육생은 서류심사와 인공지능(AI) 역량검사, 면접을 거쳐 선발된다.

교육비는 정부 지원을 통해 전액 무료로 제공된다. 교육생에게는 교육 기간 동안 1인당 총 30만원의 훈련지원금이 지급되며, 노트북 무상 대여와 바이오 기업 설비 투어 기회도 제공된다. 이와 함께 1대1 맞춤형 취업 컨설팅과 모의 면접, 자기소개서 특강, 포트폴리오 제작 등 취업 지원 프로그램도 운영한다.

셀트리온 관계자는 "이번 교육이 청년들에게 실질적인 역량 강화와 자신감 회복의 계기가 되길 바란다"며 "청년들의 안정적인 사회 진입을 지원하는 동시에 바이오 산업의 핵심 인재 양성 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

교육 과정에 대한 자세한 내용과 지원 방법은 셀트리온 채용 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 채용 홈페이지 내 1대1 문의를 통해 가능하다.

sykim@newspim.com