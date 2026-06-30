삼성증권, 반도체기업 13곳 KSS IR 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 24일 유망 반도체기업 대상 KSS IR Day를 개최했다
- 행사에서 반도체 중장기 성장전망과 13개사 기술·성장전략을 소개했다
- 삼성증권은 KSS IR Day로 투자·기업 교류 플랫폼 역할을 확대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 지난 24일 서울 서초구 서초동 삼성금융캠퍼스에서 유망 반도체기업을 대상으로 한 'KSS IR Day(Korea SME's & Startup Scaleup IR Day)'를 개최했다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 'AI시대, 반도체산업의 새로운 기회'를 주제로 진행됐다. 행사에서는 문준호 삼성증권 애널리스트가 '공급 부족 확대, 더 필요한 증설'을 주제로 발표하며 반도체 산업의 중장기 성장 전망을 설명했다.
이후 상장·비상장 반도체 관련 기업 13개사가 기술과 성장 전략을 소개했다. 참여 기업은 ▲가온칩스 ▲오픈엣지테크놀로지 ▲알엔알랩 ▲일리아스AI ▲칩스앤미디어 ▲씨이랩 ▲저스템 ▲한미반도체 ▲티에스이 ▲모레 ▲액시언 ▲그리드위즈 ▲듀오픽스레이다.
각 기업의 최고경영자(CEO)와 IR 담당자가 발표자로 나서 투자자를 대상으로 사업 현황과 주요 전략을 설명했다.
행사에는 삼성증권을 통해 사전 신청한 기업형 벤처캐피탈(CVC), 벤처캐피탈(VC), 사모펀드(PE), 자산운용사, 일반법인 관계자 등 200여명이 참석했다.
오선미 삼성증권 SNI/플랫폼전략담당 상무는 "매월 시장이 주목하는 테마를 선정하고 이에 맞는 기업을 선별하고 있다"며 "기업은 투자자에게 직접 IR을 진행하고, 투자자는 기업 정보를 확인하는 구조"라고 말했다. 삼성증권은 자산관리와 기업금융을 연결하는 플랫폼 역할을 확대할 계획이라고 밝혔다.
삼성증권의 KSS IR Day는 2021년 8월부터 특정 산업 테마를 중심으로 열리고 있다. 행사는 온라인과 오프라인을 병행해 진행되며, 현재 가입 회원은 약 4400명이다. 삼성증권은 이 행사를 통해 유망 중소·중견기업, 스타트업과 KSS IR 회원 간 교류 기회를 제공하고 있다.
dconnect@newspim.com