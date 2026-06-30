iM증권, 전략운용실·IB부문 신설…영업 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- iM증권이 30일 전략운용실·IB부문 신설 등 조직 개편을 단행했다
- 전략운용실 산하에 PI운용부·대차스왑부·전략채권부를 두고 자본효율성과 운용 경쟁력을 강화했다
- IB부문·Wholesale본부·경영전략부문·경영지원본부 인사 조정을 통해 영업력과 수익 기반 확대에 나섰다
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S&T본부는 Wholesale본부로 개편…지원 기능도 재정비
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권이 영업 경쟁력 확보를 위해 전략운용실과 IB부문을 신설하는 조직 개편을 단행했다고 30일 밝혔다.
iM증권은 운용 부문 전문성을 강화하기 위해 대표이사 직속 전략운용실을 새로 만들었다. 전략운용실 산하에는 PI운용부를 신설해 배치했으며, 대차스왑부와 전략채권부도 편제했다. 회사는 이를 통해 운용 부문의 자본효율성을 높인다는 방침이다.
기존 S&T본부는 Wholesale본부로 개편했다. 금융상품법인부는 Wholesale본부 산하에 배치했다.
전통 투자은행(IB) 부문의 영업 강화를 위해 IB부문도 신설했다. IB부문 산하에는 IB I본부와 IB II본부를 뒀다. 회사는 IB부문을 통해 토탈솔루션 서비스를 제공하고 수익 기반을 확대할 계획이다.
지원 기능도 조정했다. iM증권은 경영전략부문 산하에 자금부와 시너지추진부를 신설했다. 인사부와 총무부는 경영지원본부 산하에 편제했다.
박태동 iM증권 사장은 "자본효율성 극대화를 통한 영업 경쟁력 확보로 지속 가능한 성장 기반을 마련해 안정적인 성장을 이어갈 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
한편 iM증권은 이번 조직 개편과 함께 임원 및 부서장 인사도 단행했다.
◆ iM증권 임원 인사
◇ 승진
▲상무 경영지원본부장 정호철 ▲상무 마케팅본부장 성홍기
◇ 이동
▲전무 IB부문장 서상원 ▲상무보 Wholesale본부장 이용우
◆ 실장·센터장 및 부서장 인사
◇ 신규 보임
▲실장 전략운용실장 박희권 직무대행 ▲센터장 부산WM센터장 이진희 직무대행 ▲부서장 마케팅기획부장 지광현
◇ 이동
▲부서장 자금부장 김진수 ▲부서장 시너지추진부장 박세용 ▲부서장 전략채권부장 조종태 직무대행
◆ 팀장 인사
◇ 이동
▲디지털솔루션부 고객만족센터 팀장 배정자
dconnect@newspim.com