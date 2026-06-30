현대차, 지속가능성 보고서 발간...유럽·북미·인도 사업장 RE100 달성

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 30일 2026년 지속가능성 보고서를 발간했다.
- 보고서에서 RE100 달성·수소 밸류체인 구축·IIHS 최고등급 등 ESG 성과를 제시했다.
- 선임사외이사 제도·밸류업 프로그램·AI 거버넌스와 함께 첫 '보고서 요약본'도 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 30일 2026년 지속가능성 보고서를 발간했다. 환경·사회·지배구조(ESG) 3개 부문으로 구성한 이번 보고서는 전동화와 인공지능(AI) 등 산업 변화에 대응하는 현황을 담았다.
현대차는 2003년부터 매년 지속가능성 보고서를 펴내며 투자기관과 고객 등 이해관계자와 소통해왔다.
환경 부문에서는 유럽과 북미, 인도 지역 전 사업장의 재생에너지 100% 전환(RE100)을 달성했다고 밝혔다. 메타플랜트 아메리카는 147MW 규모 태양광 전력구매계약을 체결했다. 폐배터리 재활용 체계 고도화와 생물다양성 리스크 관리, 통합 수소 밸류체인 구축을 통한 수소 생태계 확대 전략도 담았다.
사회 부문에서는 미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 충돌평가에서 16개 차종이 최고 등급을 획득한 성과를 소개했다. 2030년 안전경영 전략 수립과 안전환경 투자 확대 계획도 포함했다. 전동화와 AI 가속화에 따른 임직원 직무 재배치를 돕는 '공정한 전환' 사례 등 산업 변화에 대응하는 인적자원 관리 활동을 담았다.
지배구조 부문에서는 선임사외이사 제도 신규 도입과 이사회 다양성 강화를 다뤘다. 전체 이사 중 4명을 여성으로, 3명을 외국 국적으로 선임했다. 2025~2027년 총주주환원율 최소 35% 달성을 목표로 하는 '밸류업 프로그램'과 윤리적 기술 활용을 위한 'AI 거버넌스' 단계적 구축 등 주주가치 극대화와 리스크 관리 전략을 수록했다.
현대차는 정보 접근성을 높이기 위해 보고서 핵심 내용을 압축한 '보고서 요약본'을 처음으로 함께 발간했다. 요약본은 2025년 주요 성과와 기후변화 대응, 지속가능한 공급망 관리 등 핵심 주제를 담아 누구나 ESG 경영 현황을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성했다.
보고서와 요약본은 현대차 홈페이지 지속가능경영 섹션에서 확인할 수 있다.
y2kid@newspim.com