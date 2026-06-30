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현대위아, ESG 성과 담은 지속가능성보고서 공개

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  • 현대위아가 30일 2026 지속가능성보고서를 발간해 중장기 ESG 추진 방향을 공개했다.
  • 이 보고서에서 공급망 관리·기후변화 대응·사업장 안전보건을 3대 중대 이슈로 선정해 온실가스 감축과 안전경영 강화 목표를 제시했다.
  • 현대위아는 탄소중립·RE100 추진, 인권경영 확대, 각종 ESG 평가에서 상위 등급을 획득하며 글로벌 수준의 지속가능경영을 강화하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 지속가능경영 성과와 중장기 ESG 추진 방향을 담은 보고서를 공개했다. 공급망 관리와 기후변화 대응, 사업장 안전보건을 핵심 이슈로 제시하고 글로벌 기준에 맞춘 ESG 경영 체계를 강화한다는 방침이다.

현대위아는 고객과 협력사, 주주 등 이해관계자에게 ESG 경영 목표와 이행 현황을 공개하기 위해 '2026 지속가능성보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

현대위아 2026 지속가능성보고서. [사진=현대위아]

현대위아는 보고서에서 투명경영위원회를 중심으로 한 ESG 거버넌스를 소개하고 지속가능경영 체계 강화 방향을 제시했다. 이번 보고서는 현대위아 홈페이지에서 확인할 수 있다.

현대위아는 이중 중대성 평가를 통해 3대 중대 이슈를 선정했다. 기업이 외부로부터 받는 영향과 기업이 사회·환경에 미치는 영향을 함께 고려한 방식이다. 선정된 이슈는 지속가능한 공급망 관리, 기후변화 대응 및 온실가스 감축, 사업장 안전보건 관리다.

공급망 관리 분야에서는 협력사를 대상으로 ESG 평가를 시행하고 고위험 협력사의 개선 활동을 지원하고 있다. 현대위아는 지난해 총 167개 협력사를 대상으로 공급망 ESG 평가를 진행했다. 동반성장펀드, 기술 지원, ESG 교육 등을 통해 협력사 역량 강화도 돕고 있다.

기후변화 대응 성과도 보고서에 담았다. 현대위아는 지난 5월 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)로부터 온실가스 감축 목표를 승인받았다. 현대위아는 사업장 내 직간접 배출량인 Scope 1·2를 2030년까지 36.5% 줄이고, 공급망 배출량인 Scope 3를 2035년까지 31.8% 감축한다는 목표를 세웠다.

실제 배출량도 줄고 있다. 현대위아의 2025년 국내외 사업장 Scope 1·2 온실가스 배출량은 23만5707tCO2eq로 전년 27만9621tCO2eq 대비 약 15.7% 감소했다. 에너지 사용량도 같은 기간 약 3.8% 줄었다.

현대위아는 2045년까지 탄소중립과 RE100 달성을 추진하고 있다. 2025년 기준 전체 사업장의 RE100 이행률은 14.9%다. 슬로바키아법인은 재생에너지 인증서 구매를 통해 공장 사용 전력을 100% 재생에너지로 전환했고, 인도법인은 전체 사용 전력의 약 89.3%를 재생에너지로 조달하고 있다.

사업장 안전보건 관리도 강화하고 있다. 현대위아는 '행복한 내일을 위한 안전한 동행'을 비전으로 무재해 달성, 안전문화 정착, 중대사고 제로를 추진 중이다. 지난해 4563건의 위험성 평가를 실시하고 주요 위험 요인에 대해 80건의 개선 활동을 진행했다. 같은 기간 중대재해는 발생하지 않았다.

인권경영 체계도 확대한다. 현대위아는 지난해 수립한 인권경영 로드맵에 따라 올해부터 인권영향평가 체계를 구축하고 시범 평가를 시행할 예정이다. 이후 국내외 주요 사업장과 자회사로 평가 대상을 확대할 계획이다.

현대위아는 한국ESG기준원 통합 A+ 등급, CDP 기후변화 대응 평가 A등급, 에코바디스 골드 등급을 받았다. 공정거래 자율준수 프로그램에서도 2년 연속 AA등급을 획득했다.

현대위아 관계자는 "지속가능성보고서를 통해 현대위아의 ESG 경영 의지와 주요 성과를 확인할 수 있다"며 "협력사, 고객, 주주 등 모든 이해관계자와 함께 지속가능한 회사를 만들어 갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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