현대위아, ESG 성과 담은 지속가능성보고서 공개

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 지속가능경영 성과와 중장기 ESG 추진 방향을 담은 보고서를 공개했다. 공급망 관리와 기후변화 대응, 사업장 안전보건을 핵심 이슈로 제시하고 글로벌 기준에 맞춘 ESG 경영 체계를 강화한다는 방침이다.

현대위아는 고객과 협력사, 주주 등 이해관계자에게 ESG 경영 목표와 이행 현황을 공개하기 위해 '2026 지속가능성보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

현대위아 2026 지속가능성보고서. [사진=현대위아]

현대위아는 보고서에서 투명경영위원회를 중심으로 한 ESG 거버넌스를 소개하고 지속가능경영 체계 강화 방향을 제시했다. 이번 보고서는 현대위아 홈페이지에서 확인할 수 있다.

현대위아는 이중 중대성 평가를 통해 3대 중대 이슈를 선정했다. 기업이 외부로부터 받는 영향과 기업이 사회·환경에 미치는 영향을 함께 고려한 방식이다. 선정된 이슈는 지속가능한 공급망 관리, 기후변화 대응 및 온실가스 감축, 사업장 안전보건 관리다.

공급망 관리 분야에서는 협력사를 대상으로 ESG 평가를 시행하고 고위험 협력사의 개선 활동을 지원하고 있다. 현대위아는 지난해 총 167개 협력사를 대상으로 공급망 ESG 평가를 진행했다. 동반성장펀드, 기술 지원, ESG 교육 등을 통해 협력사 역량 강화도 돕고 있다.

기후변화 대응 성과도 보고서에 담았다. 현대위아는 지난 5월 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)로부터 온실가스 감축 목표를 승인받았다. 현대위아는 사업장 내 직간접 배출량인 Scope 1·2를 2030년까지 36.5% 줄이고, 공급망 배출량인 Scope 3를 2035년까지 31.8% 감축한다는 목표를 세웠다.

실제 배출량도 줄고 있다. 현대위아의 2025년 국내외 사업장 Scope 1·2 온실가스 배출량은 23만5707tCO2eq로 전년 27만9621tCO2eq 대비 약 15.7% 감소했다. 에너지 사용량도 같은 기간 약 3.8% 줄었다.

현대위아는 2045년까지 탄소중립과 RE100 달성을 추진하고 있다. 2025년 기준 전체 사업장의 RE100 이행률은 14.9%다. 슬로바키아법인은 재생에너지 인증서 구매를 통해 공장 사용 전력을 100% 재생에너지로 전환했고, 인도법인은 전체 사용 전력의 약 89.3%를 재생에너지로 조달하고 있다.

사업장 안전보건 관리도 강화하고 있다. 현대위아는 '행복한 내일을 위한 안전한 동행'을 비전으로 무재해 달성, 안전문화 정착, 중대사고 제로를 추진 중이다. 지난해 4563건의 위험성 평가를 실시하고 주요 위험 요인에 대해 80건의 개선 활동을 진행했다. 같은 기간 중대재해는 발생하지 않았다.

인권경영 체계도 확대한다. 현대위아는 지난해 수립한 인권경영 로드맵에 따라 올해부터 인권영향평가 체계를 구축하고 시범 평가를 시행할 예정이다. 이후 국내외 주요 사업장과 자회사로 평가 대상을 확대할 계획이다.

현대위아는 한국ESG기준원 통합 A+ 등급, CDP 기후변화 대응 평가 A등급, 에코바디스 골드 등급을 받았다. 공정거래 자율준수 프로그램에서도 2년 연속 AA등급을 획득했다.

현대위아 관계자는 "지속가능성보고서를 통해 현대위아의 ESG 경영 의지와 주요 성과를 확인할 수 있다"며 "협력사, 고객, 주주 등 모든 이해관계자와 함께 지속가능한 회사를 만들어 갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com