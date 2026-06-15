현대위아, 서울숲서 창립 50주년 환경 캠페인

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대위아가 창립 50주년을 기념해 서울숲에서 환경 보호 캠페인을 개최했다.

현대위아는 국제아동권리 비정부기구(NGO) 세이브더칠드런과 함께 지난 13~14일 서울시 성동구 서울숲 내 '도담정원'에서 '그린 더 플래닛' 캠페인을 진행했다고15일 밝혔다 . 이틀간 약 3000명이 참여했다.

도담정원은 현대위아가 5월 서울시와 업무협약을 맺고 조성한 기업동행정원이다. 층꽃나무와 지리터리풀 등 다양한 식물과 꿀벌의 먹이원이 되는 밀원식물을 심어 생물다양성을 체험할 수 있도록 했다. 멸종위기종인 담비를 모티브로 한 현대위아 캐릭터 '도담이'를 활용해 자연 보호 메시지를 전달하고 있다.

[사진=현대위아]

캠페인에서는 참가자가 환경 보호를 위해 실천할 행동을 바람개비에 적어 정원 내에 전시하는 '함께하길 바람' 프로그램을 운영했다. 어린이 방문객을 위해서는 정원 안에 숨은 도담이를 찾으며 멸종위기 동물 보호에 대해 배우는 '도담이의 바람' 프로그램도 진행했다. 프로그램 참여자에게는 가정에서 친환경 활동을 이어가도록 씨앗 키트를 제공했다.

y2kid@newspim.com