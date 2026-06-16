현대위아, 유로사토리 첫 참가…경량 자주포·AI 원격사격 선보여

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유럽 방위산업 전시회서 모빌리티 기반 화력체계 공개

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대위아가 유럽 최대 규모의 방위산업 전시회 '유로사토리 2026'에 처음 참가해 경량화 자주포와 AI 기반 원격사격통제체계(RCWS)를 선보였다.

현대위아는 15~19일(현지시각) 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장에서 열린 이 전시회에 참가했다고 16일 밝혔다. 70개국 2100여 개 업체가 참여한 가운데 모빌리티 기반 화력체계를 중심으로 제품을 전시했다.

현대위아가 선보인 '경량화 105㎜ 자주포'는 105㎜ 곡사포를 소형전술차량에 탑재한 제품이다. 국군 배치 차륜형 자주포보다 절반 이상 가벼워 기동성이 우수하며 최대 사거리는 18㎞다. 헬기를 통한 공중 수송이 가능해 차량 진입이 어려운 작전 지역에도 투입할 수 있다.

15일(현지시간) 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장(Nord Villepinte Exhibition Centre)에서 개막한 '유로사토리(Eurosatory) 2026'에 참가한 현대위아 전시장의 모습 [사진=현대위아]

'AI 기반 RCWS'는 실내 모니터로 전장 상황을 보며 원격으로 사격할 수 있는 체계다. 7.62㎜ 기관총을 탑재한 소형 RCWS를 전시했으며, 관람객이 직접 조작하고 조준 과정을 체험할 수 있도록 했다. 자동추적 알고리즘을 탑재해 표적을 정밀 탐지하고 신속하게 식별한다.

이 외에 K2전차의 120㎜ 포열과 K9자주포의 155㎜ 포열을 모크업 형태로 전시했다. 기아 타스만에 탑재되는 오프로드 최적화 부품 '2속 ATC(Active Transfer Case)'도 공개했다. 이 부품은 오프로드 환경에서 구동력을 안정적으로 분배한다.

y2kid@newspim.com