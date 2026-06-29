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[인사] 국세청

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AI 핵심 요약

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  • 국세청이 29일 부이사관과 과장급 인사를 단행했다
  • 서울·중부·인천·대전·광주·대구·부산청에 세무서장과 국장 보임했다
  • 초임세무서장과 일반임기제 과장 신규 임명했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 부이사관 전보

▲서울지방국세청 납세자보호담당관 최지은 ▲서울지방국세청 과학조사담당관 이법진 ▲강남세무서장 고근수 ▲중부지방국세청 납세자보호담당관 안민규 ▲제주세무서장 신상모 ▲국세공무원교육원 교육지원과장 남영안 ▲ 국세청 김상범 ▲국세청 김동현 ▲국세청 오미순 ▲국세청 박찬욱 ▲국세청 박근재 ▲국세청 전애진

◇ 과장급 전보

▲ 국세청 대변인 손영준 ▲ 국세청 기획재정담당관 권오흥 ▲ 국세청 국세데이터담당관 정필규 ▲ 국세청 정보화기획담당관 박수현 ▲ 국세청 인공지능혁신담당관 우연희 ▲ 국세청 빅데이터센터장 임영미 ▲ 국세청 홈택스2담당관 권동철 ▲ 국세청 감사담당관 민회준 ▲ 국세청 납세자보호담당관 이경순 ▲ 국세청 심사1담당관 최미숙 ▲ 국세청 심사2담당관 박세건 ▲ 국세청 글로벌과세기준추진팀장 전승한 ▲ 국세청 징세과장 이주연 ▲ 국세청 체납분석과장 이용선 ▲ 국세청 법규과장 하신행 ▲ 국세청 디지털자산총괄과장 이순용 ▲ 국세청 소비세과장 서철호 ▲ 국세청 상속증여세과장 김선주 ▲ 국세청 조사2과장 장성기 ▲ 국세청 국제조사과장 김태형 ▲ 국세청 조사분석과장 김영하 ▲ 서울지방국세청 운영지원과장 박권조 ▲ 서울지방국세청 정보화관리팀장 윤현구 ▲ 서울지방국세청 송무1과장 권태윤 ▲ 서울지방국세청 조사1국 조사1과장 최성영 ▲ 서울지방국세청 조사1국 조사2과장 김주연 ▲ 서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 신현석 ▲ 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 이인희 ▲ 서울지방국세청 조사3국 조사관리과장 김성범 ▲ 서울지방국세청 조사3국 조사1과장 임형태 ▲ 서울지방국세청 조사3국 조사2과장 유지민 ▲ 서울지방국세청 조사4국 조사2과장 전진 ▲ 서울지방국세청 국제조사관리과장 전일수 ▲ 서울지방국세청 국제조사2과장 구자은 ▲ 종로세무서장 송평근 ▲ 남대문세무서장 고주석 ▲ 용산세무서장 권순재 ▲ 삼성세무서장 권영림 ▲ 성북세무서장 김용재 ▲ 영등포세무서장 박재원 ▲ 양천세무서장 김동수 ▲ 동작세무서장 김성기 ▲ 강동세무서장 김문희 ▲ 잠실세무서장 김필식 ▲ 노원세무서장 박광식 ▲ 중부지방국세청 소득재산세과장 박성기 ▲ 중부지방국세청 법인세과장 김정현 ▲ 중부지방국세청 징세과장 김종수 ▲ 중부지방국세청 조사1국 조사1과장 유상화 ▲ 중부지방국세청 조사1국 조사2과장 박찬주 ▲ 중부지방국세청 조사1국 국제거래조사과장 임정일 ▲ 중부지방국세청 조사2국 조사1과장 김진숙 ▲ 중부지방국세청 조사2국 조사2과장 김일도 ▲ 중부지방국세청 조사3국 조사관리과장 김동근 ▲ 중부지방국세청 조사3국 조사1과장 안경민 ▲ 중부지방국세청 조사3국 조사2과장 엄인찬 ▲ 안양세무서장 김해영 ▲ 동안양세무서장 진우형 ▲ 수원세무서장 임상헌 ▲ 동수원세무서장 김치태 ▲ 화성세무서장 이성일 ▲ 평택세무서장 이연선 ▲ 경기광주세무서장 노충환 ▲ 남양주세무서장 최찬민 ▲ 용인세무서장 이기각 ▲ 기흥세무서장 이범석 ▲ 인천지방국세청 성실납세지원국장 박순주 ▲ 인천지방국세청 조사2국장 남용우 ▲ 부평세무서장 이병주 ▲ 남동세무서장 전주석 ▲ 남부천세무서장 윤지환 ▲ 대전지방국세청 성실납세지원국장 신예진 ▲ 대전지방국세청 조사1국장 정희진 ▲ 대전지방국세청 조사2국장 최원봉 ▲ 대전세무서장 김종일 ▲ 청주세무서장 김동근 ▲ 동청주세무서장 오원화 ▲ 충주세무서장 김범철 ▲ 광주지방국세청 성실납세지원국장 김훈 ▲ 광주지방국세청 조사1국장 배상록 ▲ 익산세무서장 최영훈 ▲ 대구지방국세청 성실납세지원국장 박규동 ▲ 대구지방국세청 조사2국장 허남승 ▲ 북대구세무서장 전재달 ▲ 경산세무서장 이동훈 ▲ 경주세무서장 김대중 ▲ 김천세무서장 강민성 ▲ 부산지방국세청 소득재산세과장 박현수 ▲ 부산지방국세청 체납추적과장 강신웅 ▲ 부산지방국세청 조사1국 조사1과장 황남욱 ▲ 부산지방국세청 조사1국 조사2과장 최재명 ▲ 수영세무서장 이동규 ▲ 동래세무서장 신관호 ▲ 금정세무서장 주종기 ▲ 김해세무서장 고동환 ▲ 양산세무서장 박찬웅 ▲ 국세청(대법원) 이슬 ▲ 국세청(국무조정실) 조창우 ▲ 국세청 이철경 ▲ 국세청 김태훈 ▲ 국세청 김현승 ▲ 국세청 권경환 ▲ 국세청 위찬필 ▲ 국세청 정민기 ▲ 국세청 이상걸 ▲ 국세청 연제민 ▲ 국세청 이동현 ▲ 국세청 최만석 ▲ 국세청 정성우

◇ 과장급 공무원(일반임기제) 임명

▲서울지방국세청 송무3과장 박신영

◇ 초임세무서장

▲ 성남세무서장 정영혜 ▲ 이천세무서장 양영진 ▲ 홍천세무서장 김성미 ▲ 원주세무서장 이우진 ▲ 강릉세무서장 김종민 ▲ 속초세무서장 이재현 ▲ 인천세무서장 우철윤 ▲ 서인천세무서장 김민 ▲ 의정부세무서장 이방원 ▲ 세종세무서장 이준호 ▲ 제천세무서장 조병주 ▲ 공주세무서장 이원주 ▲ 논산세무서장 김병철 ▲ 서산세무서장 이희범 ▲ 홍성세무서장 김형태 ▲ 군산세무서장 박운영 ▲ 정읍세무서장 양용산 ▲ 목포세무서장 김덕은 ▲ 순천세무서장 정규명 ▲ 여수세무서장 전준희 ▲ 수성세무서장 채진우 ▲ 안동세무서장 이규진 ▲ 영주세무서장 장은수 ▲ 부산지방국세청 운영지원과장 현창훈 ▲ 부산지방국세청 조사1국 조사관리과장 이상언 ▲ 부산지방국세청 조사2국 조사2과장 류승중 ▲ 부산지방국세청 조사2국 조사3과장 김재백 ▲ 중부산세무서장 전정영 ▲ 북부산세무서장 이정훈 ▲ 울산세무서장 노원철 ▲ 동울산세무서장 권순락 ▲ 거창세무서장 정상봉 ▲ 통영세무서장 윤상봉 ▲ 진주세무서장 허인영 ▲ 국세공무원교육원 교육운영과장 문성호

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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