AI 핵심 요약beta
- 국세청이 29일 부이사관과 과장급 인사를 단행했다
- 서울·중부·인천·대전·광주·대구·부산청에 세무서장과 국장 보임했다
- 초임세무서장과 일반임기제 과장 신규 임명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 부이사관 전보
▲서울지방국세청 납세자보호담당관 최지은 ▲서울지방국세청 과학조사담당관 이법진 ▲강남세무서장 고근수 ▲중부지방국세청 납세자보호담당관 안민규 ▲제주세무서장 신상모 ▲국세공무원교육원 교육지원과장 남영안 ▲ 국세청 김상범 ▲국세청 김동현 ▲국세청 오미순 ▲국세청 박찬욱 ▲국세청 박근재 ▲국세청 전애진
◇ 과장급 전보
▲ 국세청 대변인 손영준 ▲ 국세청 기획재정담당관 권오흥 ▲ 국세청 국세데이터담당관 정필규 ▲ 국세청 정보화기획담당관 박수현 ▲ 국세청 인공지능혁신담당관 우연희 ▲ 국세청 빅데이터센터장 임영미 ▲ 국세청 홈택스2담당관 권동철 ▲ 국세청 감사담당관 민회준 ▲ 국세청 납세자보호담당관 이경순 ▲ 국세청 심사1담당관 최미숙 ▲ 국세청 심사2담당관 박세건 ▲ 국세청 글로벌과세기준추진팀장 전승한 ▲ 국세청 징세과장 이주연 ▲ 국세청 체납분석과장 이용선 ▲ 국세청 법규과장 하신행 ▲ 국세청 디지털자산총괄과장 이순용 ▲ 국세청 소비세과장 서철호 ▲ 국세청 상속증여세과장 김선주 ▲ 국세청 조사2과장 장성기 ▲ 국세청 국제조사과장 김태형 ▲ 국세청 조사분석과장 김영하 ▲ 서울지방국세청 운영지원과장 박권조 ▲ 서울지방국세청 정보화관리팀장 윤현구 ▲ 서울지방국세청 송무1과장 권태윤 ▲ 서울지방국세청 조사1국 조사1과장 최성영 ▲ 서울지방국세청 조사1국 조사2과장 김주연 ▲ 서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 신현석 ▲ 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 이인희 ▲ 서울지방국세청 조사3국 조사관리과장 김성범 ▲ 서울지방국세청 조사3국 조사1과장 임형태 ▲ 서울지방국세청 조사3국 조사2과장 유지민 ▲ 서울지방국세청 조사4국 조사2과장 전진 ▲ 서울지방국세청 국제조사관리과장 전일수 ▲ 서울지방국세청 국제조사2과장 구자은 ▲ 종로세무서장 송평근 ▲ 남대문세무서장 고주석 ▲ 용산세무서장 권순재 ▲ 삼성세무서장 권영림 ▲ 성북세무서장 김용재 ▲ 영등포세무서장 박재원 ▲ 양천세무서장 김동수 ▲ 동작세무서장 김성기 ▲ 강동세무서장 김문희 ▲ 잠실세무서장 김필식 ▲ 노원세무서장 박광식 ▲ 중부지방국세청 소득재산세과장 박성기 ▲ 중부지방국세청 법인세과장 김정현 ▲ 중부지방국세청 징세과장 김종수 ▲ 중부지방국세청 조사1국 조사1과장 유상화 ▲ 중부지방국세청 조사1국 조사2과장 박찬주 ▲ 중부지방국세청 조사1국 국제거래조사과장 임정일 ▲ 중부지방국세청 조사2국 조사1과장 김진숙 ▲ 중부지방국세청 조사2국 조사2과장 김일도 ▲ 중부지방국세청 조사3국 조사관리과장 김동근 ▲ 중부지방국세청 조사3국 조사1과장 안경민 ▲ 중부지방국세청 조사3국 조사2과장 엄인찬 ▲ 안양세무서장 김해영 ▲ 동안양세무서장 진우형 ▲ 수원세무서장 임상헌 ▲ 동수원세무서장 김치태 ▲ 화성세무서장 이성일 ▲ 평택세무서장 이연선 ▲ 경기광주세무서장 노충환 ▲ 남양주세무서장 최찬민 ▲ 용인세무서장 이기각 ▲ 기흥세무서장 이범석 ▲ 인천지방국세청 성실납세지원국장 박순주 ▲ 인천지방국세청 조사2국장 남용우 ▲ 부평세무서장 이병주 ▲ 남동세무서장 전주석 ▲ 남부천세무서장 윤지환 ▲ 대전지방국세청 성실납세지원국장 신예진 ▲ 대전지방국세청 조사1국장 정희진 ▲ 대전지방국세청 조사2국장 최원봉 ▲ 대전세무서장 김종일 ▲ 청주세무서장 김동근 ▲ 동청주세무서장 오원화 ▲ 충주세무서장 김범철 ▲ 광주지방국세청 성실납세지원국장 김훈 ▲ 광주지방국세청 조사1국장 배상록 ▲ 익산세무서장 최영훈 ▲ 대구지방국세청 성실납세지원국장 박규동 ▲ 대구지방국세청 조사2국장 허남승 ▲ 북대구세무서장 전재달 ▲ 경산세무서장 이동훈 ▲ 경주세무서장 김대중 ▲ 김천세무서장 강민성 ▲ 부산지방국세청 소득재산세과장 박현수 ▲ 부산지방국세청 체납추적과장 강신웅 ▲ 부산지방국세청 조사1국 조사1과장 황남욱 ▲ 부산지방국세청 조사1국 조사2과장 최재명 ▲ 수영세무서장 이동규 ▲ 동래세무서장 신관호 ▲ 금정세무서장 주종기 ▲ 김해세무서장 고동환 ▲ 양산세무서장 박찬웅 ▲ 국세청(대법원) 이슬 ▲ 국세청(국무조정실) 조창우 ▲ 국세청 이철경 ▲ 국세청 김태훈 ▲ 국세청 김현승 ▲ 국세청 권경환 ▲ 국세청 위찬필 ▲ 국세청 정민기 ▲ 국세청 이상걸 ▲ 국세청 연제민 ▲ 국세청 이동현 ▲ 국세청 최만석 ▲ 국세청 정성우
◇ 과장급 공무원(일반임기제) 임명
▲서울지방국세청 송무3과장 박신영
◇ 초임세무서장
▲ 성남세무서장 정영혜 ▲ 이천세무서장 양영진 ▲ 홍천세무서장 김성미 ▲ 원주세무서장 이우진 ▲ 강릉세무서장 김종민 ▲ 속초세무서장 이재현 ▲ 인천세무서장 우철윤 ▲ 서인천세무서장 김민 ▲ 의정부세무서장 이방원 ▲ 세종세무서장 이준호 ▲ 제천세무서장 조병주 ▲ 공주세무서장 이원주 ▲ 논산세무서장 김병철 ▲ 서산세무서장 이희범 ▲ 홍성세무서장 김형태 ▲ 군산세무서장 박운영 ▲ 정읍세무서장 양용산 ▲ 목포세무서장 김덕은 ▲ 순천세무서장 정규명 ▲ 여수세무서장 전준희 ▲ 수성세무서장 채진우 ▲ 안동세무서장 이규진 ▲ 영주세무서장 장은수 ▲ 부산지방국세청 운영지원과장 현창훈 ▲ 부산지방국세청 조사1국 조사관리과장 이상언 ▲ 부산지방국세청 조사2국 조사2과장 류승중 ▲ 부산지방국세청 조사2국 조사3과장 김재백 ▲ 중부산세무서장 전정영 ▲ 북부산세무서장 이정훈 ▲ 울산세무서장 노원철 ▲ 동울산세무서장 권순락 ▲ 거창세무서장 정상봉 ▲ 통영세무서장 윤상봉 ▲ 진주세무서장 허인영 ▲ 국세공무원교육원 교육운영과장 문성호