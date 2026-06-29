한화손해보험, 사내 'AI 바이브코딩 경진대회' 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한화손해보험은 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위해 개최한 사내 'AI 바이브코딩 경진대회'를 마쳤다고 25일 밝혔다.

이번 대회는 생성형 AI를 활용해 프로그램 개발 경험이 없는 임직원도 업무 개선에 필요한 앱이나 서비스를 직접 구축해 업무 효율을 높일 수 있도록 기획됐다.

대회에는 총 219명의 임직원이 참여해 ▲영업 ▲고객서비스 ▲상품 ▲지원 등 다양한 영역에서 업무 효율성 및 고객 경험 향상을 위한 아이디어를 제안하고, 이를 AI 프로그램과 서비스 형태로 구현했다. 출품 과제들은 고객 상담 및 사고 처리 지원과 투자 정보 분석 등 실무 영역에 AI를 접목해 의사결정과 업무 효율화를 지원하는 데 초점을 맞췄다.

나채범 한화손보 대표이사(가운데)가 한화손보 라이프캠퍼스(수안보)에서 사내 'AI 바이브코딩 경진대회' 대상을 수상한 임직원들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=한화손해보험]

출품작 심사는 서울대 산업공학과 강필성 교수와 한양대 데이터사이언스학부 김미숙 교수 등 외부 전문가가 참여해 ▲창의성 ▲업무 활용성 ▲문제 해결력 ▲완성도 등을 기준으로 진행했다. 심사 결과 대상은 '고객 데이터 통합관리 프로그램'과 '해외 보험위험 정보 시각화 플랫폼'이 공동 수상했다.

고객 데이터 통합관리 프로그램은 채널별로 분산된 데이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계돼 생산성 향상 효과를 인정받았다. 해외 보험위험 정보 시각화 플랫폼은 글로벌 위험 정보를 파악할 수 있도록 구현돼 업무 활용성과 편의성을 높였다는 평가를 받았다.

한화손해보험은 이번 대회를 통해 발굴된 우수 사례를 현업에 공유하고 적용 가능성을 검토할 예정이며, AI 활용 범위를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 대상 수상자에게는 글로벌 AI 기술과 산업 동향을 파악할 수 있도록 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES 참관 기회를 제공한다.

한화손해보험 관계자는 "이번 경진대회는 AI를 모든 임직원이 활용하는 업무 도구로 확산시키기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 현업 중심의 AI 활용 환경을 조성하고 디지털 경쟁력을 강화해 고객에게 제공하는 서비스 질을 높일 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com