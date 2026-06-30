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NHN클라우드·두레이, DB증권에 협업도구 도입

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  • NHN클라우드·NHN두레이·DB증권이 30일 디지털 업무 환경 구축 파트너십을 체결했다
  • DB증권은 두레이와 두레이AI를 전사 도입해 금융권 보안 요구 충족 전용 인프라를 구축한다
  • 3사는 클라우드 기반 디지털 전환·AI 업무 혁신 등 중장기 협력을 확대할 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융권 보안 요구 충족하는 전용 인프라 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN클라우드와 NHN두레이, DB증권이 디지털 업무 환경 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

DB증권은 메일, 프로젝트, 메신저, 전자결재, 근무관리 등 협업 기능을 통합한 AI 협업도구 '두레이'를 전사에 도입한다. 구축 사업은 올해 하반기에 착수해 연내 오픈을 목표로 진행된다.

NHN클라우드와 NHN두레이, DB증권이 디지털 업무 환경 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. [사진= NHN]

두레이에는 구독형 AI 서비스 '두레이AI'도 함께 적용된다. 두레이AI는 ChatGPT, Gemini, Claude 등 다양한 대형언어모델(LLM)을 지원해 고객사의 보안 정책과 업무 환경에 맞는 AI 활용 환경을 제공한다.

이번 프로젝트의 특징은 금융권의 엄격한 보안 요구사항을 충족하기 위해 고객사 전용 환경을 제공하는 '전용 인프라 분리 서비스'를 도입한다는 점이다.

NHN클라우드는 금융 보안 가이드라인을 준수하면서도 SaaS의 유연성과 확장성을 함께 제공할 계획이다.

두레이는 2020년 클라우드 보안 인증을 획득한 이후 4000여 개 민간 기업 및 기관과 150여 개 공공기관을 고객으로 확보했다.

2024년 12월 금융위원회 혁신금융서비스로 지정됐으며 2025년에는 금융보안원의 보안 평가와 SaaS 제공자 평가를 통과했다. 현재 20여 개 금융기관이 고객으로 등록돼 있다.

3사는 이번 협약을 통해 중장기 디지털 전환 전략 수립, AI 기반 업무 혁신 체계 구축, 클라우드 기반 업무 환경 고도화 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 예정이다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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