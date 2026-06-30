[ETF 시황] ETF 시장 순환매 본격화…우주항공 강세·2차전지 약세

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전날 급등했던 2차전지·바이오 차익실현

외국인 4거래일 만에 코스닥 순매도…소부장 중심 순환매 이어져

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 30일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 우주항공 관련 ETF가 강세를 보인 반면 전날 급등했던 2차전지 레버리지 ETF는 차익실현 매물에 큰 폭으로 하락했다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 SOL 미국우주항공TOP10은 전 거래일 대비 11.60% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 KODEX 미국우주항공(10.49%), TIGER 미국우주테크(9.11%), ACE 미국우주테크액티브(7.98%), KODEX 차이나휴머노이드로봇(7.59%) 등이 상위권에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 22.05포인트(0.26%) 상승한 8416.7로, 코스닥은 전장 종가보다 6.55포인트(0.71%) 하락한 914.02로 거래가 시작된 가운데 30일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 2.1원 하락한 1543.1원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.30 yeawon2@newspim.com

KODEX 2차전지산업레버리지는 전 거래일보다 12.02% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. TIGER 2차전지TOP10레버리지(-11.54%), PLUS K방산레버리지(-8.64%), KODEX 방산TOP10레버리지(-8.04%), KODEX 2차전지핵심소재10(-7.47%) 등도 동반 하락했다.

이는 전날 급등했던 2차전지와 바이오 업종을 중심으로 차익실현 매물이 출회한 영향으로 풀이된다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일보다 4.39포인트(0.48%) 내린 916.18에 마감했다. 개인이 5638억원을 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 4007억원, 1551억원을 순매도했다.

임정은 KB증권 연구원은 "코스닥은 외국인이 4거래일 만에 2400억원대 순매도로 돌아서며 재차 약세를 보였다"며 "월간 기준으로는 14.76% 하락했다"고 분석했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "전일 급등했던 바이오와 2차전지는 내일 코스닥 30주년 행사를 대기하며 매물이 출회됐다"며 "바이오와 2차전지에서 소재·부품·장비(소부장) 업종으로 순환매가 나타났다"고 설명했다.

테마별로는 차이나과창판 관련 ETF가 평균 4.85% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 사이버보안(4.39%), 우주항공(4.12%), 양자컴퓨터(4.09%), ChiNext(3.88%) 테마가 강세를 나타냈다. 2차전지(-4.20%), 소재(-3.46%), 철강(-3.43%), K-뉴딜(-3.36%), 운송(-3.14%) 관련 ETF는 부진했다.

rkgml925@newspim.com