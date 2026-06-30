경찰, '무상 여론조사' 조은희·명태균 불구속 송치

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2022년 선거 앞두고 당원 연락처 무단 유출

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 제21대 국회의원 보궐선거를 앞두고 당원 연락처를 '정치 브로커' 명태균씨에게 넘겨 무상으로 여론조사를 한 혐의로 조은희 국민의힘 국회의원과 명씨를 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 30일 조 의원을 개인정보보호법 및 정치자금법 위반 혐의, 명씨를 개인정보보호법 위반 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 30일 조은희 국민의힘 의원을 개인정보보호법 및 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 사진은 지난해 10월 16일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 국가유산청 등에 대한 국정감사에서 조 의원이 질의하는 모습. mironj19@newspim.com

조 의원은 2022년 2월 8일 제21대 서울 서초구갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보 경선 당시 국민의힘 책임당원 2200여명 안심번호를 명씨에게 제공해 무상으로 여론조사를 하게 한 혐의를 받는다. 여론조사를 무상으로 제공받아 약 200만원 여론조사 비용을 정치자금으로 기부받은 혐의도 받는다.

명씨는 여론조사를 실시한 후 원본 데이터 일부를 조 의원에게 전달해 개인정보를 유출한 혐의를 받고 있다.

이 사건은 앞서 김건희 특검에서 특수본으로 넘어왔다. 특수본은 지난 9일 조 의원, 18일에는 명씨에 대해 한 차례 조사했다.

krawjp@newspim.com